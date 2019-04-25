莫內名作深藏30年 明首度亮相預估17億元

2019-04-25 13:35 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



印象派大師莫內名作《乾草堆》系列是他印象傑作之一，香港蘇富比表示，莫內一幅逾30年未公開展出的《乾草堆》，將於5月14日「紐約印象派及現代藝術晚拍」登場，並於4月26至28日香港蘇富比藝術空間預展，預估價超過美金5500萬元（台幣約17億1325萬元）。

香港蘇富比表示，莫內《乾草堆》系列與同場七幅印象派大師作品同屬一個重要私人收藏，是此系列的領銜作品。此幅作於1890年、題為《乾草堆》的鉅作，將於4月26至28日率先於香港蘇富比藝術空間預展，其後返回紐約，在5月3日起位於約克大道、剛完成翻修擴建的蘇富比總部藝術空間公開展出。這次預展也是《乾草堆》逾30年來首次公開展出。

香港蘇富比說，1890年代初，莫內創作了25幅作品，這幅《乾草堆》繪於1890年，2000年以來只有四幅同系列作品曾登上拍賣場，本畫是其中一幅。

蘇富比表示，同系列作品目前僅有八幅屬私人收藏，此畫是其中之一。目前，世界各地知名博物館收藏的「乾草堆」系列作品共17幅，包括紐約大都會藝術博物館、巴黎奧塞博物館、芝加哥美術館更收藏了六幅。