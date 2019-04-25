防騎士打滑犁田 市區路面標線抗滑係數試辦再升級

2019-04-25 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



常有騎士下雨天壓到路面標線而打滑、自摔。本報資料照片 分享 facebook 下雨天路面濕滑，常有機車騎士壓到路面標線而自摔或犁田發生事故，成為道路隱形殺手。交通部去年原擬修法，將路面標線最低抗滑係數從45BPN提高到50BPN，但為增進行車安全，決定拉高標準，試辦都會市區道路標線抗滑係數提高到65BPN，試辦後根據成效再研擬修法工作。

內政部警政署統計，2012年至2016年機車肇事件數從14萬3760件提高到15萬5669件，其中機車自摔件數也從1萬3026件增長為1萬6052件，每年占比高達約一成，且有逐年成長趨勢。日本路面標線抗滑係數規定65BPN，我國僅45BPN顯然有一段落差，外界多次呼籲提高防滑係數，維護騎士安全。

交通部近日邀集六都、內政部營建署等單位，決議提高路面標線抗滑係數標準，其中都會市區道路的標線抗滑係數須達65BPN，非市區道路50至65BPN，中央所轄高快速公路等道路系統50BPN。

交通部官員解釋，非市區道路包括山區道路，有些山區道路照明不夠好，路面標線注重反光性勝於抗滑性，但反光性跟抗滑性是彼此互斥的，愈抗滑愈不反光，因此並未強制規定非市區道路標線抗滑係數統一65BPN，而是讓地方因地制宜、有一定裁量權。

官員說，將透過試辦計畫推動，目前推動的前瞻基礎建設當中有一項「提升道路品質計畫」，未來申請計畫的路段，路面標線抗滑係數都要達到規定的標準才能通過審核。將根據試辦的成效研議後續修法工作。

官員表示，台中市路平專案曾試辦將標線抗滑係數提升到65BPN，機車自摔案件從103年的709件，降低到104年的636件、105年的508件，顯示提升抗滑係數有降低機車自摔、犁田風險。