影／台東夏雪芒果界LV一生必吃 香港1公斤賣350元

2019-04-25 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



時序即將進入夏季，台東夏雪芒開始量產，果農蕭全軒說，今年是台東推廣栽培夏雪芒果第二年，因高品質且賣相好，去年在香港超市一盒一公斤2顆裝賣到350新台幣，相當5個便當的價格，還有香港遊客來台灣旅遊時指名要買台東夏雪芒果。

台東縣長饒慶鈴、農委會水保局台東分局分局長王志輝今天上午10點到夏雪芒果產銷班（台東地區農會果樹產銷第34班）的會所，也就是台東代天玉世宮的廟埕舉行記者會，幫台東農會行銷夏雪芒果。

王志輝說，夏雪芒果是高雄農改場利用台灣的土芒果改良育種而來，高雄農改場本以為夏雪芒果會在台南及高雄推廣，未料在台東發揚光大，堪稱是芒果界的LV，絕對是一生定要吃的芒果。

饒慶鈴則表示，台東夏雪不但有金黃的外皮，亮眼吸睛，不但賣相好，還有濃郁的土芒果香氣，且果肉鮮美又有愛文與金煌口感，兼具愛文、金煌與土芒果的特色，且更勝這三重芒果，是芒果界的LV，她一直構想如何在釋迦之外，再找一個台東代表性的水果，夏雪芒果就是了。

饒慶鈴說，農民不必擔心水果賣不出，通路的事就讓縣府來做，未來台東縣農產公司會負責開拓JASON超市、家樂福、全聯及新光三越百貨等超市，還要賣到其他地區與國家去，農民只要顧好品質，確保通過農藥殘留檢測，還有要記得每顆果實上要上標籤（身分證）、使用公版包裝，千萬別貪圖近利摻雜把品質不好的產品，做好品管就跟LV包一樣，LV包為什麼貴， 因為每一個包不管是在那個國家生產，它的品質都一樣。