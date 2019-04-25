亞洲青年創意創業競賽奪牌 中正大學生國際賽獲好評

2019-04-25 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



中正大學12位學生組成的2支隊伍，日前代表台灣參加韓國亞洲青年創意創業競賽，分別以環保產品「環保杯自動租借系統」，及讓退休者重拾生活熱情的「老人專用社群平台」參賽，產品企劃與APP雛型完成度高，從亞洲10國共18支隊伍脫穎而出，奪下該競賽金、銅牌。

中正Green Carrier隊長黃紹閔說，校內垃圾桶時常被丟滿紙杯和便當，無法堆疊造成髒亂，而自行攜帶環保餐具仍多少帶來不便。因此他們團隊發想「環保杯自動租借系統」，消費者只要安裝APP綁定身份，就能即時搜尋附近合作的店家，且當消費者借用歸還率良好，將給予「綠利點數」兌換優惠。

「環保杯自動租借系統」已成功開發APP租借功能，並規劃與中正大學校內飲料店合作測試消費者反應，也期許未來能持續完成APP上架、金流串接及產製實體歸還機器，實現團隊夢想。

另一組獲獎團隊Future mate則是瞄準退休後的中高齡者可能頓時失去生活重心，推出「老人專用社群平台」，團隊執行長林冠儀說，「社交，甚至是一起吃飯，對於心理有很大的快樂成份，希望透過平台串連這些剛退休的中老年人。」