「黃色書刊」聯名手搖飲 清涼魔族女神環保「袋」著走！

2019-04-25 12:04 聯合新聞網 聯合數位文創



聯合數位文創代理之網路人氣漫畫家「黃色書刊」，每日連載的網路漫畫《勇者系列》人物魔族女神「水妖」，與「鮮茶道 Presotea」合作推出為期一個半月的聯名活動，搶攻夏日手搖飲品商機，除了限定設計的水妖圖像杯身及封膜，更首度推出專利設計「環保紙提袋」！輕鬆將飲料杯放入帶著走，更可以重複使用，減塑環保又新潮，限量杯身搭配提袋可愛吸睛，首週推出即引起廣大粉絲及消費者迴響。

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響應限塑生活，此波合作一大特色是手搖飲店首度使用專利環保紙提把，搭配筆下漫畫魔族女神圖像設計，清涼又養眼，4/15-5/31凡購買夏季限定焙茶新品「炭燒焙茶、焙茶烤奶及冬瓜陪奶」，不用塑膠提袋即能將飲品帶著走，專利的紙製結構設計，不僅可承重還能重複使用，潮度爆表！

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「黃色書刊」2016年開始於Facebook專頁上連載的《勇者系列》吸引30多萬粉絲關注，成為長期連載的台灣原創漫畫中相當受歡迎的作品，獨特的黑色幽默風格與時事嘲諷，受到年輕族群喜愛，透過訂閱集資培養穩定的粉絲聲量，首部單行本實體漫畫將於今年5月底出版。

「黃色書刊」為鮮茶道聯名活動創作漫畫內容，幽默風格讓人會心一笑。(圖/文 聯合數位文創提供) 分享 facebook