雙向送客載客達九成 遠航延續一周兩班桃園-福島包機

2019-04-25 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



看好日本福島觀光發展性、支持台日雙方的交流，遠東航空公司今宣布自四月分起延續一周兩班，每周四、日執行桃園-福島包機航線。

遠東航空自去年5月-7月、11月-12月及今年2月-3月間推出桃園直飛福島航線包機，與福島縣政府及台日兩地旅行社共同努力達成雙向送客，共提供6720座機位數，台灣旅客有3506人次，日本旅客有3214人次，載客率達九成以上。

遠東航空發言人盧紀融表示，自去年開啟桃園-福島季節包機後，不只台灣旅客搭機至福島觀光，從福島出發至台灣觀光的旅客也不在少數。因為有雙方送客的潛力，今年結合福島縣政府及旅行社規畫整年度的包機，期待更加深台日雙方的交流，讓更多的旅客體驗福島四季之美，夏季即將到來也可以體驗露營、滑水和欣賞三之倉高原的油菜花海，及品嚐在地美食喜多方拉麵。

遠東航空說，目前桃園-福島直飛航班，飛行時間平均約3小時，省去轉機及轉搭鐵路之耗時和費用，不僅提供台灣旅客最快速便捷的服務，也將日本旅客帶至台灣觀光，同時為促進雙方送客人數，每周四由福島出發之航班，中午時間抵達台北，周日傍晚回到福島，日本旅客有充分時間在台觀光。