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確定了！ 長榮空服員5月13日啟動罷工投票

「補償不夠」遊輪客訴消基會 雄獅：檢討並持續溝通

2019-04-25 10:41聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

雄獅旅行社今年包下「太陽公主號遊輪」沖繩、石垣島4天3夜航程，3月底航程延誤行程泡湯。消基會4月9日接到915位消費者申訴，雄獅僅給予每位消費者500元現金和雄獅旅行社發行1000元旅遊券補償，導致消費者不滿。雄獅今天向旅客表示歉意，也允諾願意檢討，至於理解補償方案無法滿足所有旅客要求，但也無法提供差別待遇，將持續與消費者溝通。

雄獅表示，3月24日從香港前往基隆港途中，受海象不佳、風高浪大等天候不可抗力因素影響，抵達基隆港後出發時間推遲兩小時，影響沖繩靠港時間。2000名旅客抵達沖繩靠港，因須配合日本海關入境查驗作業，約耗時2至2.5小時。

雄獅說，當天航行速度較預定緩慢行駛，延誤抵達基隆港，並連帶影響沖繩靠港時間，加上旅客預先前往排隊等候，且抵達沖繩港當日，受到天候不佳、風強雨驟導致旅客玩興大減，並基於維持隔日抵達石垣島靠港時間，船隻須於11時準時離港，使得旅客整體出遊時間受到壓縮而遊興受損，雄獅誠摯致歉並深表遺憾。

雄獅說，3月26日抵達石垣島港口後，日本海關臨時通知需變更船舷進行通關作業，造成旅客等候。基於近期國際疫情頻傳，日本海關為加強檢驗旅客隨身攜帶物品是否含水果及肉類入境，須符合X光機器設備而變更船舷，才導致臨時變更旅客下船閘口，影響旅客動線。當時耗時1至1.5小時，符合2000旅客下船時間，但雄獅未能及時疏導緩解、回應旅客疑慮，同樣向旅客致以誠摯歉意。

旅客批評太陽公主沒提供24小時餐飲服務，雄獅表示，太陽公主「國際點心吧」是24小時營業，與雄獅文件一致；但太陽公主遊輪提供服務的工作人員，經部分旅客表示配額不足以因應2000名旅客，是雄獅不可推委、須正視的問題，將深切檢討。

雄獅表示，提供本航次全體旅客每人新台幣500元及雄獅旅遊商品抵用券面額1000元整做為補償，補償方案可能無法滿足全體旅客需求，但必須與全體旅客依統一標準核算，無法提供差別待遇，將持續與消費者溝通，並虛心接受每位消費者寶貴意見。

雄獅旅行社包船「太陽公主號」遭旅客質疑食宿、表演節目與廣告不符，旅客3月底罷船抗...
雄獅旅行社包船「太陽公主號」遭旅客質疑食宿、表演節目與廣告不符，旅客3月底罷船抗議索賠。 本報資料照片／記者賴郁薇攝影
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基隆港沖繩海關

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