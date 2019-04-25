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影／台灣首置海嘯浮標 311地震海嘯來有多20分鐘逃命

2019-04-25 10:13聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

中央氣象局海象測報中心去年底首度在台灣外海布放兩個海嘯浮標，量測來自太平洋、南海及菲律賓隱沒帶的地震海嘯波，及時對可能受到海嘯侵襲的地區告警。以日本311大地震引發海嘯為例，台灣將爭取到20分鐘黃金逃命時間。

兩個海嘯浮標各自布放在台灣東南外海340公里處及西南方外海220公里處，可偵測西南邊斷層及東南邊馬里亞納海溝引發的海嘯。當初選址費盡一番心思，海象測報中心分析，浮標不能放在斷層上，否則水底感應器一碰到地震就故障，還要避開通訊海纜密集處及船隻航線固定航道。

「海嘯浮標就像派駐在外海的衛哨，為台灣提防海嘯。」地震測報中心表示，以前東部外海地震須靠陸地測站收集資訊，現在只要浮標偵測到異常浪高就會立刻回傳資料。地震預警時間以「秒」計算，海嘯則是爭取「分鐘」等級起跳的黃金逃難時間。

受氣象局委託放置浮標的台大海洋研究所副教授楊穎堅說，以2009年薩摩亞芮氏規模8.3強震引發的海嘯為例，台灣將有七分鐘預警時間，日本311地震有20分鐘預警時間。

兩個浮標加一個中控系統造價8000萬元，但今年1月4日西南外海的浮標失去聯繫，研判遭到船舶撞擊，氣象局、海巡署及海軍多次協尋無果。楊穎堅說，海嘯浮標計畫有購置備品，三個浮標總計7900萬，5月從美國運至台灣，屆時將重新布放，「海嘯不知道哪天來，防災還是很重要」。

浮標失聯、故障是各國難題。楊穎堅表示，去年底布放海嘯浮標時，氣象局也曾到全台重要漁港宣導避開浮標，台灣漁民配合又友善，但外國漁民就無法宣導到。我國氣象局擬與菲律賓氣象局合作，共同宣導。

台大地質系教授吳逸民表示，台灣出現海嘯機率比日本低，但1867年基隆外海地震曾引發海嘯，導致數百人傷亡，台灣仍有海嘯風險，不可掉以輕心。

中央氣象局海象測報中心去年與台大海洋研究所副教授楊穎堅，在東南及西南外海布放海嘯...
中央氣象局海象測報中心去年與台大海洋研究所副教授楊穎堅，在東南及西南外海布放海嘯浮標。圖／海象測報中心提供
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中央氣象局海象測報中心去年與台大海洋研究所副教授楊穎堅，在東南及西南外海布放海嘯...
中央氣象局海象測報中心去年與台大海洋研究所副教授楊穎堅，在東南及西南外海布放海嘯浮標。圖／海象測報中心提供
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中央氣象局海象測報中心去年與台大海洋研究所副教授楊穎堅，在東南及西南外海布放海嘯...
中央氣象局海象測報中心去年與台大海洋研究所副教授楊穎堅，在東南及西南外海布放海嘯浮標。圖／海象測報中心提供
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海嘯地震氣象局

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