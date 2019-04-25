地表最強藍鑽展就在台灣！ 鑽石銀行亞洲巡展彩鑽今起登場

2019-04-25 07:51 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



號稱「鑽石界的Costco」的鑽石銀行（Diamond Bank）12大彩鑽盤商2019亞洲巡迴展，將於 4月26日（五）起至 4月30日（二）止再度登台，今年蒐羅各礦區稀世彩鑽，一口氣展出10顆Fancy Vivid等級藍鑽，及30顆頂級彩鑽，總價值逾10億元。其中最大亮點便是身價約3億元、超過3克拉的心型車工艷彩（Fancy Vivid）藍鑽，其高淨度的品質媲美傳說中的「海洋之星」，以及另一枚超過3克拉、全美IF最高淨度的濃彩（Fancy Intense）藍鑽。同時歡慶鑽石銀行進軍台灣4週年，同檔祭出GIA 3EX頂級車工圓鑽69折起的超殺優惠，是挑選母親節禮物及選購婚戒的絕佳機會。

因含微量硼元素而呈現藍色的鑽石非常罕見，在所有鑽石總量中僅佔0.1%，因為珍稀罕見，所以價格一直不斷攀高，是許多藏家投資首選，而鑽石銀行也表示就4年來的辦展經驗，精選此次策展主題：「高端層客人會傾向於投資具有收藏價值的主石，彩鑽、未泡油祖母綠、緬甸未燒紅寶、帕拉伊巴碧璽等。」他們也觀察到，藏家等級的高端客戶對於車工也都各有偏好，「心型、祖母綠型切割，花式切割比較多藏家洽詢。」