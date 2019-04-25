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梅雨下周有機會報到？賈新興指預測有大變化

地表最強藍鑽展就在台灣！ 鑽石銀行亞洲巡展彩鑽今起登場

2019-04-25 07:51聯合報 記者孫曼╱即時報導

號稱「鑽石界的Costco」的鑽石銀行（Diamond Bank）12大彩鑽盤商2019亞洲巡迴展，將於 4月26日（五）起至 4月30日（二）止再度登台，今年蒐羅各礦區稀世彩鑽，一口氣展出10顆Fancy Vivid等級藍鑽，及30顆頂級彩鑽，總價值逾10億元。其中最大亮點便是身價約3億元、超過3克拉的心型車工艷彩（Fancy Vivid）藍鑽，其高淨度的品質媲美傳說中的「海洋之星」，以及另一枚超過3克拉、全美IF最高淨度的濃彩（Fancy Intense）藍鑽。同時歡慶鑽石銀行進軍台灣4週年，同檔祭出GIA 3EX頂級車工圓鑽69折起的超殺優惠，是挑選母親節禮物及選購婚戒的絕佳機會。

因含微量硼元素而呈現藍色的鑽石非常罕見，在所有鑽石總量中僅佔0.1%，因為珍稀罕見，所以價格一直不斷攀高，是許多藏家投資首選，而鑽石銀行也表示就4年來的辦展經驗，精選此次策展主題：「高端層客人會傾向於投資具有收藏價值的主石，彩鑽、未泡油祖母綠、緬甸未燒紅寶、帕拉伊巴碧璽等。」他們也觀察到，藏家等級的高端客戶對於車工也都各有偏好，「心型、祖母綠型切割，花式切割比較多藏家洽詢。」

由斐儷珠寶總經理陳昱羲與鑽石盤商攜手打造的鑽石銀行珠寶交易平台，透過團體購買與整合議價的平台優勢，秉持M2M（Mine to the Market，從礦場到市場）理念，透過礦區連線盤商產地價，結合大數據比價，提供台灣鑽石藏家最優惠的價格。而此次更打破先前與單一鑽石商配合的方式，攜手全球三大藍鑽開採礦場（含南非庫利南Cullinan、普里米亞Premier以及澳洲阿蓋爾Argyle）與切磨場，直接提供第一手M2M價格藍鑽作為這次展出主角。

四周年感恩回饋 GIA 頂級車工3EX 1克拉美鑽69折起，包括1.03克拉E ...
四周年感恩回饋 GIA 頂級車工3EX 1克拉美鑽69折起，包括1.03克拉E VS2 GIA美鑽，回饋價22萬9,896元（價格不含鑲工）。圖／鑽石銀行提供
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3.8克拉Light Blue藍鑽戒指，附GIA原版證書，DB巡展價1,155萬...
3.8克拉Light Blue藍鑽戒指，附GIA原版證書，DB巡展價1,155萬元。圖／鑽石銀行提供
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四周年感恩回饋 GIA 頂級車工3EX 1克拉美鑽69折起，包括1.03克拉D ...
四周年感恩回饋 GIA 頂級車工3EX 1克拉美鑽69折起，包括1.03克拉D VS2 GIA美鑽，回饋價25萬8,633元（價格不含鑲工）。圖／鑽石銀行提供
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6.31克拉D VS1圓形明亮式鑽戒，附GIA原版證書，DB巡展價1,110萬元...
6.31克拉D VS1圓形明亮式鑽戒，附GIA原版證書，DB巡展價1,110萬元。圖／鑽石銀行提供
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本次Diamond Bank 巡迴展焦點展品是一顆總重超過3克拉，「市場最大」的...
本次Diamond Bank 巡迴展焦點展品是一顆總重超過3克拉，「市場最大」的心型車工艷彩（Fancy Vivid）藍鑽，其高淨度的品質媲美傳說中的「海洋之星」，約3億元。圖／鑽石銀行提供
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本次Diamond Bank 巡迴展焦點展品是一顆總重超過3克拉，「市場最大」的...
本次Diamond Bank 巡迴展焦點展品是一顆總重超過3克拉，「市場最大」的心型車工艷彩（Fancy Vivid）藍鑽，其高淨度的品質媲美傳說中的「海洋之星」，約3億元。圖／鑽石銀行提供
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1.25克拉Fancy Intense Pinkk粉鑽戒指，附GIA原版證書，D...
1.25克拉Fancy Intense Pinkk粉鑽戒指，附GIA原版證書，DB巡展價672萬元。圖／鑽石銀行提供
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四周年感恩回饋， GIA 頂級車工3EX 1克拉美鑽69折起。圖／鑽石銀行提供
四周年感恩回饋， GIA 頂級車工3EX 1克拉美鑽69折起。圖／鑽石銀行提供
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Master Piece-3.04克拉『SKY Blue』Fancy Intense Blue VS2藍鑽，價格店洽。圖／鑽石銀行提供
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15.07克拉Fancy Intense Yellow彩鑽手鍊，附GIA原版證書...
15.07克拉Fancy Intense Yellow彩鑽手鍊，附GIA原版證書，DB巡展價336萬元。圖／鑽石銀行提供
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