溫馨五月吃大餐 小奢華、大份量滿足媽咪的胃

2019-04-25 00:00 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



母親節想表達對媽媽的感謝，最好的方法就是抓住她的胃！主打時尚高雅氣息的采采食茶，推出全新法式奢華海鮮套餐，還有限定焦糖起司蛋糕、罐器禮盒；溫德德式烘焙為提供更健康的飲食概念，這次在新菜單中增加蜜檸鮭魚無花果沙拉、杜巴夫人白花椰菜濃湯以及酪梨鮮蝦潛艇堡等，訴求健康飲食的新菜色，兩款母親節特製蛋糕以純粹的檸檬、巧克力風味，傳達對媽咪最甜蜜的愛。

采采食茶限量母親節套餐以海鮮食材為主，將北海道干貝、生蠔、石斑等海味一一入菜，甜點則是義大利經典甜品沙巴雍(SABAYON)，主廚巧妙將采采的明星商品「蜂蜜燕窩黃金糖」融入其中，多層次的風味表現優雅滋味。母親節套餐價1,580元(+10%)，5/3至5/12於大安概念店、台中大遠百店限量供應，即日起至5/2預訂，兩人同行贈下午茶380元現金抵用券一張，四人同行贈下午茶380元現金抵用券兩張，以此類推。

除了美味大餐，別忘了送媽咪驚喜小禮，「藏鳴」是采采食茶三月甫上市的新品，小小的全瓷罐器可作為泡茶時茶葉暫放與聞香，或是小飾品收納、花器等用途，母親節特別主打柔和的粉色並加贈伯爵紅茶組合。另外，采采今年以經典焦糖起司蛋糕「純粹」，搭配巧克力粉色淋面，與覆盆莓口味棉花糖，為媽媽呈現濃郁而帶點酸甜感的滋味，即日起至5/8享預購9折，5/4至5/12開始取貨。

溫德德式烘焙的新菜單，將料理揉合德式經典與現代健康元素，例如使用燒烤鮭魚柳和無花果作為主食材的「蜜檸鮭魚無花果沙拉」，在吃沙拉時也可以吃到富含蛋白質的肉類；「杜巴夫人白花椰菜濃湯」充滿微量營養素和纖維質；聚餐必點大份量「老饕海陸美食百匯」以及採用台灣在地黑毛豬的「燒烤戰斧豬排」；鐵鍋炒蘑菇、酪梨鮮蝦潛艇堡、英式馬芬雞腿堡也是這次菜單裡的特色餐點。