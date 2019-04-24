網路App交友能遇到真愛？專家建議掌握「7要訣」，讓妳愛情暢行無阻

2019-04-24 22:28 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



現今社會是個網路資訊發達的新世紀，在忙碌生活下，人與人間的聯繫變得更少了。當然在這樣的潮流下，網路興起交友App，增進彼此交流的方式與通路，會讓人感覺穿梭在虛與實之間，從中找到愛情。

根據「網路約會統計與事實」（Online Dating Statistics & Facts）分析統計，目前全球有9,100萬人在手機上尋找愛情，但在網路上又有多少人能夠成功的約會呢？而英國蘇塞克斯大學的歷史學家斯珍培（Zoe Strimpel），收集了一些網路交友的約會技巧來幫助大家，對於網路約會，可以獲得較好的回應與關注。

不要為了達到目的，而盲目約會

當你不喜歡這個人時，那就不要再選擇見面，若是真的不喜歡對方，那就停止愛的這個動作。因為就算選擇在一起，也是折磨彼此，反而讓自己的身心靈具疲，會產生更多的情感負能量，得不償失。

心裡的直覺會說話

在網路交友最大的缺點是，沒有辦法真正的觸碰到對方，甚至在不同的生活環境下，根本沒有任何交集，也對對方一概不知。但或許感覺到彼此不來電時，當機立斷的就要接受這樣的事實。

有的時候總覺得「錯在自己」，雖然可能是對方的錯。因為在某個時間點、某個契機感覺到感情出現了問題，當下就要找出答案，認真面對各種問的。

文字聊天越少，代表沒緣分的情況越鮮明

用亂槍打鳥的方式，每天與數十位、數百位聊天，總是期盼是否有可以約會的對象，久而久之也會感受到倦怠，不如認真去看待，哪個人投注在自己身上的時間最多，最有可能希望成真。

選擇約會地點，保護自身安全

成功從網路約到現實的約會，盡量約在人出沒較多的公共場所，保護自己的自身安全，雖然約會只是場淘金遊戲，但這遊戲之中，還是要勇敢的踏出與保護自己，畢竟在這茫茫人海中，要找到屬於自己的那個最佳伴侶，相信沒有任何加速的捷徑，還是要認真相處與真誠對待。

懂得任何事情，都是以交友為前提

很多事情都是急不得的，尤其是感情，要千萬記住，沒有從天而降的完美伴侶，只有經營出來的最佳情人。所以，當身邊有朋友、同事想介紹朋友認識的時候，還是要放慢步調「停」、「看」、「聽」。

懂得「歸零」應對

不要以為自己對於人性有多麽的了解，更別說怎麼吸引別人，如果把這些過窄的眼界攤開來看，你會發現，有時候在這種「自以為是」下談的感情，總是沒有完整結果；也不要對對方有著預設立場的想法，讓彼此歸零吧！

謹慎對待，每一種可能的結果