有錢人多？台藏家去年購買金額成長率 全球佳士得最高

2019-04-24 22:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



台灣有錢人真多？佳士得亞洲區總裁龐智鋒（ Francis Belin）今（24）日表示，去年台灣藏家在佳士得，單以購買拍品總金額來看，和前年相比成長85%，是全球佳士得成長率最高，主要因台灣人去年買了數張大畫，將金額拉高不少，至於台灣人買了什麼大畫，他則不願透露。

龐智鋒說，去年亞洲客戶購買力持續強勁，例如莫內「綻放的睡蓮（Nymphéas en fleur）」 以美金8468.7萬元（約新台幣3.38億元）成交；蘇軾「木石圖」拍出新台幣18億元天價，還有趙無極1959年作品「14.12.59 」，最終以港幣約1.76億元（含佣金，約新台幣6.71億元）落槌，都是亞洲買家從佳士得全球拍賣購得高價拍品，至於哪些是台灣買家買走，他則無法透露。

他也指出，台灣是亞洲中最成熟的市場，雖然早期日本和台灣都較早進入拍賣市場，不過現在台灣買賣方更穩定，拍品量跟金額成長度也都很穩定。去年台灣藏家在佳士得單以購買拍品總金額來看，年增85%，成長率是全球佳士得最高，主要以亞洲當代藝術和印象派為購買主力。

佳士得亞洲區副主席翁曉惠則表示，台灣不像其他國家藏家，買了轉手就賣，台灣藏家通常會買後放很久，真正當收藏投資，甚至傳給下一代。

她也觀察，台灣藏家一向以中國古董書畫、油畫等為收藏主力，過去幾年也看到，印象派西方當代也是藏家的投資標的，所以可看到拍賣行不斷將印象派帶來亞洲，台灣更是佳士得選擇巡迴的地點，今年1月佳士得就帶來歷來最多及最貴重西方藝術拍品來台預展，顯示對於台灣市場的重視。

她透露，今年重點將放在千禧世代。大陸千禧世代是一群新興藏家，因為有不少富二代，他們十分用功，吸收也快，特別喜歡戰後當代藝術，介紹誰的作品，馬上看得懂聽得懂，但對中國古書畫理解就有點難了。