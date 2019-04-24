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星饗道「南洋美食節」 強勢登場

2019-04-24 21:18經濟日報 記者宋健生╱即時報導

位於逢甲夜市商圈的星饗道國際自助餐廳，2019年盛夏最強檔的「南洋美食節」即日起登場，業者這次結集了新、馬、泰、越及印尼等五國料理，標榜「饗」盡南洋滋味，要用醬汁攻占老饕的味蕾，一次吃遍全球50大必吃美食。

一次享盡南洋滋味打造最地道的南洋滋味，每天晚餐限時料理秀，推出多種南洋醬汁體驗南洋香料的無限滋味，五國料理無論是街邊小吃到各國名菜，香辣的熱鍋料理到椰香冰品、甜品都讓人食指大動，擄獲眾人的心。

這次南洋美食節，首推新加坡必吃國菜「新加坡咖哩辣椒蟹」，各大餐廳動輒上上千元的名菜，在星饗道可直接吃到飽。

大火快炒後的咖哩辣椒蟹，醬汁中有著番茄醬的酸甜，帶著溫潤的辣味，用風味獨特的醬汁襯托出螃蟹的鮮美，也讓口感更有層次，是CNN點名的全球50大必吃美食。

另外，星馬地區的國民早餐「肉骨茶」，發源於馬來西亞的肉骨湯，加入中藥、香料熬製，選用帶骨肉排，有較重的藥材味。

CNN排名50大美食中、曾列第30名的「越式生春捲」，也是越南當地知名美食，清爽的口感加上獨特酸甜的醬汁，非常適合炎熱的夏天。

此外，越南常見的牛肉河粉與經典菜色越南蔗蝦，將新鮮蝦仁漿包覆在甘蔗上一同酥炸至金黃，鮮美Q彈的蝦漿與香甜的甘蔗美味不油膩，頗受饕客歡迎。

而曾經為必吃美食榜首的印尼名菜仁當料理，當然不能缺席，以椰奶小火慢燉的傳統美食「仁當牛肉」，通常是鄉下的宴會料理，可以搭配烤餅或是米飯來食用。

不能缺席的印尼與馬來西亞街邊小吃「沙嗲」，多種肉類皆可搭配，各有各的香氣與口感，用獨家醬汁醃製後再燒烤，加上行政主廚王聰明研發的靈魂醬汁娘惹沙嗲醬，用花生、南薑與多種香料製成，炒香後熬煮豪氣的包覆在肉串上，口口生香。

泰式料理也是此次主角之一，除了涼拌木瓜絲、鮮蝦粉絲沙拉、涼拌海鮮等，酸辣生香爽口生津，而「泰式青咖哩」獨特的粉綠色，使用椰奶、綠辣椒、棕櫚糖、魚露等食材，濃濃的椰奶香讓口感溫順，多搭配雞肉烹調，雞肉軟嫩入味。

活動多多的星饗道國際自助餐，每天午、晚都有限時料理秀，每天選用一種南洋醬汁搭配當日特選食材，讓消費者加碼享用外，還有日日主題日優惠。

此外，因應即將開跑的台中旅展，餐廳也推出優惠餐券買五贈一等優惠。

位於逢甲夜市商圈的星饗道國際自助餐廳，2019年盛夏最強檔的「南洋美食節」即日起...
位於逢甲夜市商圈的星饗道國際自助餐廳，2019年盛夏最強檔的「南洋美食節」即日起登場，業者這次結集了新、馬、泰、越及印尼等五國料理，標榜「饗」盡南洋滋味。記者宋健生╱攝影
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星饗道國際自助餐每天午、晚都有限時料理秀，每天選用一種南洋醬汁搭配當日特選食材，...
星饗道國際自助餐每天午、晚都有限時料理秀，每天選用一種南洋醬汁搭配當日特選食材，讓消費者加碼享用外，還有日日主題日優惠。記者宋健生╱攝影
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以椰奶小火慢燉的印尼傳統美食「仁當牛肉」，通常是鄉下的宴會料理，可以搭配烤餅或是...
以椰奶小火慢燉的印尼傳統美食「仁當牛肉」，通常是鄉下的宴會料理，可以搭配烤餅或是米飯來食用。記者宋健生╱攝影
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