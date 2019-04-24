北歐人衣櫥必備單品！信義區百坪複合式概念店快逛一波

2019-04-24 21:15 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



百貨母親節促銷戰開打，迎接這個上半年重要消費檔期，不少時裝品牌也透過展店及優惠活動積極攬客，有「北歐人衣櫥必備單品」的丹麥哥本哈根時裝ONLY、JACK & JONES複合式品牌概念店，繼去年登台開出首店後，日前進軍台北信義區，歡慶開幕更祭出全面85折等好康。

歐洲國際時裝集團BESTSELLER繼去年在微風廣場開設全台首家丹麥哥本哈根時裝ONLY、JACK & JONES複合式品牌概念店後，日前宣布進駐微風松高2樓。品牌經理王懋滋表示，「雙品牌打造120坪複合式空間，提供信義區中少見的北歐式寬敞感」，此外，除微風松高店外，隨後還將進駐台中大遠百，而南台灣門市也正積極籌備中。

而2019年春夏新品主打丹麥時尚的獨特布料、幾何線條與日耳曼配色，以及復古的A字裙與單寧系列，並針對亞洲人身形打造量身設計的版型，為歡慶新店開幕，即日起到4月30日止，微風松高店全面85折，單筆消費滿6,000元立即成為VIP，再贈JACK & JONES環保水壺或ONLY肩包，另外還可配合微風松高消費滿3,000元送300元商品抵用券。