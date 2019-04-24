為一個人而生的「燒肉LIKE」 京站兩大獨家品牌用「日系小清新」引爆人氣

2019-04-24 19:51 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



百貨競爭激烈，搶到「獨家」品牌才能攻占話題、進而引爆人氣。京站時尚廣場於今日起至5月12日展開母親節第二波優惠，主打百貨最低消費門檻，化妝品、香氛、內衣消費滿2千送2百；全館消費滿4千送2百。同時獨家引進兩大日本品牌，包括全台獨家引進東京一人燒肉店「燒肉LIKE」，簡約時髦的店型與吃完的清爽感，絕對符合燒肉控隨時想吃燒肉的需求；另獨家引進日本自然系品牌「studio CLIP」推出海外首間快閃櫃。百貨透過諸多「第一次」刺激消費，炒熱被政治話題淹沒的母親節購物季。

看好台灣人對日本飲食的喜好以及單人外食商機， 主打一人也能吃燒肉、在日本掀起單人燒肉風潮的東京燒肉店「燒肉LIKE」首度進軍台灣市場，開出海外首店，進駐京站一樓，將於4月27日在正式開幕，滿足台灣隨時一個人想吃燒肉的市場缺口。

有如咖啡廳的店型與座位設計充滿日系清爽感，獨特的電熱管烤肉爐，不僅燒肉烤得快，重點是吃完全身不會染上燒烤味。開幕當天祭出前290名用餐者，可用50元享用原價260元的牛五花套餐。4/25～4/26試營運期間，單筆滿300元即享9折優惠，結帳後再送9折招待券。

另外，京站同步獨家引進日本自然系品牌「studio CLIP」，4/25～6/16在一樓中庭設置海外首間快閃櫃。除了日系女裝，還有許多日本限定雜貨，5月12日前單筆消費滿1千送1百抵用券，持京站Q卡可享95折優惠。