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母親節送媽媽「睡個好覺」　Wedgwood寢具顏色夠柔美

2019-04-24 19:37聯合報 記者劉小川╱即時報導

母親節將至，該送給媽媽什麼禮物呢？有研究報導指出，女性比男性的入睡時間更長，因此趁著母親節，挑選給媽媽最好的禮物就是「睡個好覺」。Wedgwood寢飾想要給媽媽一個寧靜、優雅的睡眠空間，推出一系列寢飾組合，搭配機能設計，用起來安心舒適，讓炎炎夏日，也能感受色彩溫潤風格，讓媽媽有個好眠。

Wedgwood寢飾這次為媽媽選了幾款色調柔粉、淡藍、中性灰，或其它柔色調性的色彩，透過緹花、印花及刺繡，精湛的工藝及顏色，讓媽媽的睡眠品質能更為提升，不只是滿足睡眠的舒適性，視覺也照顧到媽媽的需求。

Wedgwood寢飾與寢具設計同系列的涼被，或能夠百搭的簡約風格涼被，最特別的是，有著「纖維女王」美稱的蠶絲，製作成海藻蠶絲抗菌枕被，在舒適環境設定下，媽媽的肌膚也要照顧到，富含對肌膚有益物質的海藻纖維，觸感柔嫩、吸濕排汗，在炙熱的夏天，是最佳首選，並加入了「鋅抗菌纖維」，讓媽媽睡個不悶熱的好覺。

既然要送禮，就要送到心坎裡，除了寢具外，睡眠時的嗅覺也很重要！Wedgwood寢飾同步推出「陶瓷香氛系列」，有著花香、果香、木質三種調性的香氛，提昇睡眠環境的氛圍，這次的香氛還選用與寢具搭配的圖騰，呈現英倫花園的風格，讓你送禮給媽媽，充分展現滿滿誠意。

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