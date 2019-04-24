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開幕用餐送「5折券」！京都勝牛3店插旗京站 北車也吃得到炸牛排了

2019-04-24 18:37聯合報 記者陳睿中╱即時報導

2018年已經於台北信義、新竹巨城開設分店的日本炸牛排「京都勝牛」，宣佈將於4月30日於台北京站時尚廣場開設3號店。當日前50名顧客，將可獲得「京都勝牛三味」5折券，其他還有加贈溫泉蛋、招待黑糖蕨餅等開幕慶祝活動。

創業於2014年的京都勝牛，源自日本京都，目前在東京已有約20家分店，日韓台等地門市已拓展至60餘間。2018年10月，京都勝牛首次登台，於台北信義新光新天地A11開設全台首間門市。為迎合台灣市場，除了招牌的元祖炸牛排外，店內還有台灣限定的極上和牛餐，以及5種不同口味的日式沾醬，以及2款台灣限定的沾醬。

京都勝牛3號店於開幕期間，推出一系列限定優惠。4月30日開幕當日，首50名排隊顧客，當日消費套餐即贈「京都勝牛三味」5折券1張；5月1日～5月2日首50名排隊顧客，當日消費套餐即贈「溫泉蛋」乙顆；5月3日～5月6日打卡每桌招待「黑糖蕨餅」乙份，此外，於4月27日～4月29日加入六角APP會員，限時領取套餐升級優惠券（原價120元，優惠價69元），全台三店皆可使用。

除開幕優惠，京都勝牛店內人氣商品「元祖炸牛排」與「京都勝牛三味」的牛肉份量，自2019年也分別增加20%與10%。另外開幕時同步推出結合經典炸牛排，及廣島牡蠣、厚切菲力、日式炸雞塊等招牌菜色組合的「夏宴」2人及4人套餐，一次可品嚐到牛、豬、雞、海鮮的多重滋味。

京都勝牛新推出夏宴套餐，一次可品嚐到多種招牌商品。圖／京都勝牛提供
京都勝牛新推出夏宴套餐，一次可品嚐到多種招牌商品。圖／京都勝牛提供
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京都勝牛三店開幕日首50名排隊顧客，消費套餐即贈「京都勝牛三味」5折券。圖／京都...
京都勝牛三店開幕日首50名排隊顧客，消費套餐即贈「京都勝牛三味」5折券。圖／京都勝牛提供
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