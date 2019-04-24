開幕用餐送「5折券」！京都勝牛3店插旗京站 北車也吃得到炸牛排了

2019-04-24 18:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



2018年已經於台北信義、新竹巨城開設分店的日本炸牛排「京都勝牛」，宣佈將於4月30日於台北京站時尚廣場開設3號店。當日前50名顧客，將可獲得「京都勝牛三味」5折券，其他還有加贈溫泉蛋、招待黑糖蕨餅等開幕慶祝活動。

創業於2014年的京都勝牛，源自日本京都，目前在東京已有約20家分店，日韓台等地門市已拓展至60餘間。2018年10月，京都勝牛首次登台，於台北信義新光新天地A11開設全台首間門市。為迎合台灣市場，除了招牌的元祖炸牛排外，店內還有台灣限定的極上和牛餐，以及5種不同口味的日式沾醬，以及2款台灣限定的沾醬。

京都勝牛3號店於開幕期間，推出一系列限定優惠。4月30日開幕當日，首50名排隊顧客，當日消費套餐即贈「京都勝牛三味」5折券1張；5月1日～5月2日首50名排隊顧客，當日消費套餐即贈「溫泉蛋」乙顆；5月3日～5月6日打卡每桌招待「黑糖蕨餅」乙份，此外，於4月27日～4月29日加入六角APP會員，限時領取套餐升級優惠券（原價120元，優惠價69元），全台三店皆可使用。