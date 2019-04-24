安以軒懷孕7個月僅胖3公斤 狂買童裝 兒子小名原來有這典故

2019-04-24 18:25 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



為迎接即將到臨的母親節，伯爵（Piaget）特地空運來台品牌傳人伊夫伯爵（Yves Piaget）同名品種的美麗玫瑰，自即日起至4月30日止，凡來台北專賣店鑑賞試戴即可獲得限量單支伯爵玫瑰（送完為止），消費滿額另贈送專屬伯爵玫瑰花禮。即將於7月當上媽媽的女星安以軒今日更配戴千萬珠寶特地出席活動，她笑說其實自己也很緊張怕狀態不好，這恐怕是她孕期首次、也是最後一次亮相了。

挺著7個月大孕肚登場的安以軒氣色極佳，新剪的瀏海造型更顯年輕。她表示懷孕以來僅胖了3公斤，飲食方面則為寶寶好，自然地避免生冷、酒類及咖啡因，雖然希望自己別胖太多，但也沒有太擔心因為本來就是吃不胖體質。而懷孕以來除了初期稍有孕吐，也沒有脾氣或心情起伏，「大家都說我老公很幸運。」老公也貼心為她剪腳指甲和肚子抹油，不過要跟肚子裡的寶寶說話，初為人父的他覺得頗為尷尬。因為大肚子愈來愈大不方便彎腰，所以老公還特地教她怎樣用鞋拔自己穿鞋。