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安以軒懷孕7個月僅胖3公斤 狂買童裝 兒子小名原來有這典故

2019-04-24 18:25聯合報 記者孫曼╱即時報導

為迎接即將到臨的母親節，伯爵（Piaget）特地空運來台品牌傳人伊夫伯爵（Yves Piaget）同名品種的美麗玫瑰，自即日起至4月30日止，凡來台北專賣店鑑賞試戴即可獲得限量單支伯爵玫瑰（送完為止），消費滿額另贈送專屬伯爵玫瑰花禮。即將於7月當上媽媽的女星安以軒今日更配戴千萬珠寶特地出席活動，她笑說其實自己也很緊張怕狀態不好，這恐怕是她孕期首次、也是最後一次亮相了。

挺著7個月大孕肚登場的安以軒氣色極佳，新剪的瀏海造型更顯年輕。她表示懷孕以來僅胖了3公斤，飲食方面則為寶寶好，自然地避免生冷、酒類及咖啡因，雖然希望自己別胖太多，但也沒有太擔心因為本來就是吃不胖體質。而懷孕以來除了初期稍有孕吐，也沒有脾氣或心情起伏，「大家都說我老公很幸運。」老公也貼心為她剪腳指甲和肚子抹油，不過要跟肚子裡的寶寶說話，初為人父的他覺得頗為尷尬。因為大肚子愈來愈大不方便彎腰，所以老公還特地教她怎樣用鞋拔自己穿鞋。

預計即將誕下巨蟹男或獅子男兒的安以軒，為兒子娶了小名「66」，因為老公名字發音近「65」，許多朋友都叫他「65」因此兒子自然就是下一號。本來就喜歡穿oversize服裝的她沒有多買孕婦裝，反而是狂買小孩衣服，因為對小孩身材沒概念，已經買到4、5歲尺寸的風衣了，「我還都拍照作記錄，怕買到重複。」她笑說。不過她也透露，自己去年底結婚的親妹妹、小表妹、大表姐也都先後陸續懷孕，家族會在3個月內一口氣增添4個寶寶，或許多買也不會是問題。而她與嫁到香港的雙寶媽白歆惠（白白）也常交換媽媽經，白歆惠還熱心推薦可搭飛機的秒收嬰兒車品牌、並分享洗新生兒衣服的心得。

Piaget Rose系列項鍊，18K白金鑲嵌鑽石共約1.70克拉，46萬6,0...
Piaget Rose系列項鍊，18K白金鑲嵌鑽石共約1.70克拉，46萬6,000元。圖／伯爵提供
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Piaget Rose系列耳環，18K白金鑲嵌鑽石共約4.32克拉，96萬5,0...
Piaget Rose系列耳環，18K白金鑲嵌鑽石共約4.32克拉，96萬5,000元。圖／伯爵提供
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安以軒配戴Sunlight Escape系列項鍊，18K白金鑲嵌黃鑽與鑽石，6,...
安以軒配戴Sunlight Escape系列項鍊，18K白金鑲嵌黃鑽與鑽石，6,550萬元。圖／伯爵提供
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安以軒配戴Sunlight Escape系列手鐲，18K白金鑲嵌鑽石，412萬元...
安以軒配戴Sunlight Escape系列手鐲，18K白金鑲嵌鑽石，412萬元。圖／伯爵提供
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懷孕7個月的安以軒今日特地配戴千萬珠寶出席伯爵母親節玫瑰花活動。記者吳致碩／攝影
懷孕7個月的安以軒今日特地配戴千萬珠寶出席伯爵母親節玫瑰花活動。記者吳致碩／攝影
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懷孕7個月的安以軒今日特地配戴千萬珠寶出席伯爵母親節玫瑰花活動。記者吳致碩／攝影
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Piaget Rose系列指環，18K白金鑲嵌鑽石共約1.40克拉，35萬3,0...
Piaget Rose系列指環，18K白金鑲嵌鑽石共約1.40克拉，35萬3,000元起。圖／伯爵提供
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懷孕7個月的安以軒今日特地配戴千萬珠寶出席伯爵母親節玫瑰花活動。記者吳致碩／攝影
懷孕7個月的安以軒今日特地配戴千萬珠寶出席伯爵母親節玫瑰花活動。記者吳致碩／攝影
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懷孕7個月的安以軒今日特地配戴千萬珠寶出席伯爵母親節玫瑰花活動。記者吳致碩／攝影
懷孕7個月的安以軒今日特地配戴千萬珠寶出席伯爵母親節玫瑰花活動。記者吳致碩／攝影
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Piaget Rose系列項鍊，18K白金鑲嵌鑽石共約0.72克拉，31萬9,0...
Piaget Rose系列項鍊，18K白金鑲嵌鑽石共約0.72克拉，31萬9,000元。圖／伯爵提供
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Piaget Rose系列指環，18K白金鑲嵌鑽石共約1.20克拉，40萬元起。...
Piaget Rose系列指環，18K白金鑲嵌鑽石共約1.20克拉，40萬元起。圖／伯爵提供
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懷孕7個月的安以軒今日特地配戴千萬珠寶出席伯爵母親節玫瑰花活動。記者吳致碩／攝影
懷孕7個月的安以軒今日特地配戴千萬珠寶出席伯爵母親節玫瑰花活動。記者吳致碩／攝影
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安以軒配戴Sunlight Escape系列耳環，18K白金鑲嵌黃鑽與鑽石，1,...
安以軒配戴Sunlight Escape系列耳環，18K白金鑲嵌黃鑽與鑽石，1,310萬元。圖／伯爵提供
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Piaget Rose系列指環，18K白金鑲嵌鑽石共約1.40克拉，35萬3,000元起。圖／伯爵提供
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懷孕孕婦

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