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不賣珠寶改賣花？伯爵超美玫瑰免費送 快閃台北專賣店

2019-04-24 18:03聯合報 記者孫曼╱即時報導

假若近日經過伯爵（Piaget）專櫃，或許會被數千朵滿室生香的玫瑰驚喜到，難道伯爵改賣花？原來為迎接即將到臨的母親節，伯爵特地空運來台品牌傳人伊夫伯爵（Yves Piaget）同名品種的美麗玫瑰，自即日起至4月30日止，凡來台北專賣店鑑賞試戴即可獲得限量單支伯爵玫瑰（送完為止），消費滿額另贈送專屬伯爵玫瑰花禮。

伯爵第四代傳人伊夫伯爵自小熱愛玫瑰，母親親手摘下野玫瑰的背影更成為他心中母愛的情感象徵。1982年，著名的玫瑰家族「玫昂之家 （House Meilland ）」玫瑰園花費兩年時間培育出一款如牡丹花般飽滿、擁有超過80片的層疊漸層粉紅色花瓣的新品種玫瑰，並散發著強烈的馨香。這朵玫瑰在日內瓦國際新品種玫瑰競賽中奪得了冠軍，並將此玫瑰命名為Yves Piaget Rose，感念他對玫瑰栽植的貢獻。30年後，伯爵推出Piaget Rose系列珠寶，以蕾絲鏤雕、立體金雕、寶石鑲嵌等不同的精緻珠寶工藝，向這朵傳奇玫瑰致敬。

除了玫瑰系列珠寶，今年經典的Tradition珠寶表與Altiplano腕表，也都推出全新粉色珍珠母貝表盤的新選擇，充滿浪漫的女人味。而金質表帶以獨門金雕工藝雕鑿圖紋的Extremely Lady系列腕表，亦有全新裝飾「鱗紋」雕刻的18K玫瑰金表帶新作，為貴氣媽媽增添亮點。經典的可轉動珠寶Possession系列，全新鑲嵌白色白玉髓的新品，除了色彩時髦容易搭配，有「時來運轉」幸運寓意的轉動設計，更是送給媽媽貼身好禮。

4月24日～4月30日「伯爵玫瑰花坊」專賣店：

台北101購物中心 3F (02) 8101-8399

微風廣場 1F (02) 2772-4988

SOGO復興館 2F (02) 2721-0566

Piaget Rose系列項鍊，18K白金鑲嵌鑽石共約1.70克拉，46萬6,0...
Piaget Rose系列項鍊，18K白金鑲嵌鑽石共約1.70克拉，46萬6,000元。圖／伯爵提供
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Possession系列戒指，18K玫瑰金鑲嵌美鑽與白玉髓，91,000元起。圖／伯爵提供
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Piaget Rose系列項鍊，18K白金鑲嵌鑽石共約0.72克拉，31萬9,000元。圖／伯爵提供
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Possession系列手鐲，18K玫瑰金鑲嵌美鑽與白玉髓，18萬5,000元起...
Possession系列手鐲，18K玫瑰金鑲嵌美鑽與白玉髓，18萬5,000元起。圖／伯爵提供
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Piaget Rose系列指環，18K白金鑲嵌鑽石共約1.40克拉，35萬3,0...
Piaget Rose系列指環，18K白金鑲嵌鑽石共約1.40克拉，35萬3,000元起。圖／伯爵提供
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Piaget Rose系列指環，18K白金鑲嵌鑽石共約1.40克拉，35萬3,000元起。圖／伯爵提供
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Piaget Rose系列指環，18K白金鑲嵌鑽石共約1.20克拉，40萬元起。...
Piaget Rose系列指環，18K白金鑲嵌鑽石共約1.20克拉，40萬元起。圖／伯爵提供
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Piaget Rose系列耳環，18K白金鑲嵌鑽石共約4.32克拉，96萬5,000元。圖／伯爵提供
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安以軒配戴Sunlight Escape系列手鐲，18K白金鑲嵌鑽石，412萬元。圖／伯爵提供
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