王心恬搶先戴上最貴鴿血紅！蕭邦高級珠寶展 7億紅藍綠寶澎湃登場

2019-04-24 17:50 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



珠寶藏家最鍾愛的貴重寶石 – 紅寶石、藍寶石、祖母綠 – 在今年4月的蕭邦（CHOPARD）頂級珠寶暨腕表展上大有看頭，共有7億元逾百件紅地毯等級的明星之作登台展出，甜心名模王心恬戴上最貴氣的紅寶石頸鍊與耳環套組，共鑲嵌27顆總重60.39克拉心型切割紅寶石與2820顆32.63克拉鑽石，項鍊與耳環上每顆紅寶石每顆都是傳說中的緬甸鴿血紅，精密的鑲工令人屏息，甜美的愛心型切割更是王心恬最愛 。珠寶展將於4月25日起至4月27日止於台北萬豪飯店展出（採預約制）。

就如她所繪畫也喜歡使用飽和度高的色彩，王心恬也喜歡彩色寶石勝過鑽石，而蕭邦珠寶的配色手法在她眼中更是高明：「蕭邦很擅長鮮豔彩寶的不同搭配，我也很喜歡他們用寶石跟鑽石配襯的方式，可以襯出寶石原來的顏色跟層次。」蕭邦聯合總裁暨創意總監Caroline Scheufele所設計的「紅地毯系列」珠寶，專為盛裝出席國際大型典禮的明星所打造，設計元素上也往往融入高級訂製服的細節，讓華服珠寶相得益彰，其中經常出現的蕾絲元素，也是王心恬大力推薦的工藝細節，除了配襯起來更顯得華麗動人，以鑽石細心打造出彷彿手繪蕾絲圖案的層次感，也是頂級工藝的展現。

除了華麗的紅寶石套鍊，喜歡大海的王心恬對於以濃郁湛藍的藍寶石打造的紅地毯系列藍寶石鑽石項鍊也特別欣賞。這條項鍊將法國坎城的絕美海景幻化成高級珠寶，以爪鑲手法鑲嵌159顆總重61.5克拉藍寶石與477顆總重24.21克拉鑽石，捕捉稍縱即逝的海浪波紋與雪白浪花，項鍊柔軟服貼於頸部，彷彿寶石編織成的絲巾。另一件深受注目的紅地毯系列藍寶石作品為一枚橢圓形20.05克拉斯里蘭卡皇家藍藍寶石鑽戒，而周圍與戒台上更鑲滿了400顆共10.63克拉鑽石環繞，襯托寶石深邃的高雅色澤。