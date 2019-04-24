親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

藍立委初選台南4選區登記結束 謝龍介意外未登記

「一顆螺絲掉在地上」 郭台銘不可迴避的社會正義問題

王心恬搶先戴上最貴鴿血紅！蕭邦高級珠寶展 7億紅藍綠寶澎湃登場

2019-04-24 17:50聯合報 記者孫曼╱即時報導

珠寶藏家最鍾愛的貴重寶石 – 紅寶石、藍寶石、祖母綠 – 在今年4月的蕭邦（CHOPARD）頂級珠寶暨腕表展上大有看頭，共有7億元逾百件紅地毯等級的明星之作登台展出，甜心名模王心恬戴上最貴氣的紅寶石頸鍊與耳環套組，共鑲嵌27顆總重60.39克拉心型切割紅寶石與2820顆32.63克拉鑽石，項鍊與耳環上每顆紅寶石每顆都是傳說中的緬甸鴿血紅，精密的鑲工令人屏息，甜美的愛心型切割更是王心恬最愛 。珠寶展將於4月25日起至4月27日止於台北萬豪飯店展出（採預約制）。

就如她所繪畫也喜歡使用飽和度高的色彩，王心恬也喜歡彩色寶石勝過鑽石，而蕭邦珠寶的配色手法在她眼中更是高明：「蕭邦很擅長鮮豔彩寶的不同搭配，我也很喜歡他們用寶石跟鑽石配襯的方式，可以襯出寶石原來的顏色跟層次。」蕭邦聯合總裁暨創意總監Caroline Scheufele所設計的「紅地毯系列」珠寶，專為盛裝出席國際大型典禮的明星所打造，設計元素上也往往融入高級訂製服的細節，讓華服珠寶相得益彰，其中經常出現的蕾絲元素，也是王心恬大力推薦的工藝細節，除了配襯起來更顯得華麗動人，以鑽石細心打造出彷彿手繪蕾絲圖案的層次感，也是頂級工藝的展現。

除了華麗的紅寶石套鍊，喜歡大海的王心恬對於以濃郁湛藍的藍寶石打造的紅地毯系列藍寶石鑽石項鍊也特別欣賞。這條項鍊將法國坎城的絕美海景幻化成高級珠寶，以爪鑲手法鑲嵌159顆總重61.5克拉藍寶石與477顆總重24.21克拉鑽石，捕捉稍縱即逝的海浪波紋與雪白浪花，項鍊柔軟服貼於頸部，彷彿寶石編織成的絲巾。另一件深受注目的紅地毯系列藍寶石作品為一枚橢圓形20.05克拉斯里蘭卡皇家藍藍寶石鑽戒，而周圍與戒台上更鑲滿了400顆共10.63克拉鑽石環繞，襯托寶石深邃的高雅色澤。

除了紅藍寶石，此次也有多款頂級祖母綠作品登台，包括以鏤空編織方式打造的珍愛蕭邦系列祖母綠鑽石項鍊，以及一對哥倫比亞梨形切割祖母綠的耳環，分別鑲嵌10.83克拉及10.33克拉祖母綠主石，綠得剔透且極為對稱，相當難得。而在珠寶藏家之間備受喜愛的翠榴石，此次也有一件鑲嵌3.93克拉的紅地毯系列戒指；翠榴石豔麗的綠色有祖母綠迷人的華麗，但火光閃爍彷彿鑽石，是石榴石中價格最高的一種，收藏後勢也相當看好，3克拉以上更是相當罕見。

Precious Chopard 珍愛蕭邦系列項鍊，18K白金鑲嵌總重36.84...
Precious Chopard 珍愛蕭邦系列項鍊，18K白金鑲嵌總重36.84克拉祖母綠與19.75克拉鑽石，1,833萬7,000元。圖／蕭邦提供
分享
Red Carpet紅地毯系列耳環，18K白金鑲嵌總重31.26克拉藍寶石與4....
Red Carpet紅地毯系列耳環，18K白金鑲嵌總重31.26克拉藍寶石與4.1克拉鑽石，627萬9,000元。圖／蕭邦提供
分享
王心恬配戴Red Carpet紅地毯系列項鍊耳環套組，18K白金鑲嵌總重60.3...
王心恬配戴Red Carpet紅地毯系列項鍊耳環套組，18K白金鑲嵌總重60.39克拉心型紅寶石與32.63克拉鑽石，3,679萬8,000元；Red Carpet紅地毯系列腕表，1,592萬9,000元；Precious Chopard 珍愛蕭邦系列戒指，223萬2,000元。圖／蕭邦提供
分享
王心恬配戴Red Carpet紅地毯系列項鍊耳環套組，18K白金鑲嵌總重60.3...
王心恬配戴Red Carpet紅地毯系列項鍊耳環套組，18K白金鑲嵌總重60.39克拉心型紅寶石與32.63克拉鑽石，3,679萬8,000元。圖／蕭邦提供
分享
王心恬配戴Red Carpet紅地毯系列藍寶石鑽石項鍊，1,550萬3,000元...
王心恬配戴Red Carpet紅地毯系列藍寶石鑽石項鍊，1,550萬3,000元；Red Carpet紅地毯系列藍寶石耳環，627萬9,000元；Red Carpet紅地毯系列丹泉石手環，2,137萬5,000元；Red Carpet紅地毯系列藍寶石鑽戒，1,389萬2,000元。
分享
Red Carpet紅地毯系列手鍊，18K白金和鈦金鑲嵌總重5.20克拉藍寶石、...
Red Carpet紅地毯系列手鍊，18K白金和鈦金鑲嵌總重5.20克拉藍寶石、紅碧璽2.26克拉、紫色剛玉4.73克拉、天藍石6.22克拉以及2.13克拉紫水晶，1,493萬2,000元。圖／蕭邦提供
分享
Red Carpet紅地毯系列腕表，18K玫瑰金和鈦金鑲嵌總重12克拉橘色剛玉、...
Red Carpet紅地毯系列腕表，18K玫瑰金和鈦金鑲嵌總重12克拉橘色剛玉、6.67克拉紅寶石、5.9克拉石榴石以及0.02克拉黃色剛玉，面盤鑲嵌2.1克拉橘色剛玉與0.16克拉石榴石，1,592萬9,000元。圖／蕭邦提供
分享
Red Carpet紅地毯系列戒指，18K白金戒指鑲嵌翠榴石3.93克拉、蛋白石...
Red Carpet紅地毯系列戒指，18K白金戒指鑲嵌翠榴石3.93克拉、蛋白石6.70克拉、黃鑽0.46克拉、沙佛萊石0.71克拉，514萬8,000元。圖／蕭邦提供
分享
Red Carpet紅地毯系列項鍊，18K白金鑲嵌總重61.5克拉藍寶石與24....
Red Carpet紅地毯系列項鍊，18K白金鑲嵌總重61.5克拉藍寶石與24.21克拉鑽石，1,550萬3,000元。圖／蕭邦提供
分享
Red Carpet紅地毯系列耳環，18K白金鑲嵌哥倫比亞產梨形切割一顆10.8...
Red Carpet紅地毯系列耳環，18K白金鑲嵌哥倫比亞產梨形切割一顆10.83克拉祖母綠、一顆10.33克拉祖母綠以及2.47克拉鑽石，1,353萬8,000元。圖／蕭邦提供
分享
Red Carpet紅地毯系列手環，18K白金鑲嵌總重50.89克拉丹泉石、8....
Red Carpet紅地毯系列手環，18K白金鑲嵌總重50.89克拉丹泉石、8.78克拉藍寶石以及48.18克拉鑽石，2,137萬5,000元。圖／蕭邦提供
分享
王心恬配戴Red Carpet紅地毯系列項鍊耳環套組，18K白金鑲嵌總重60.3...
王心恬配戴Red Carpet紅地毯系列項鍊耳環套組，18K白金鑲嵌總重60.39克拉心型紅寶石與32.63克拉鑽石，3,679萬8,000元。圖／蕭邦提供
分享
Red Carpet紅地毯系列戒指，18K白金鑲嵌總重20.05克拉斯里蘭卡皇家...
Red Carpet紅地毯系列戒指，18K白金鑲嵌總重20.05克拉斯里蘭卡皇家藍藍寶石與10.63克拉鑽石，1,389萬2,000元。圖／蕭邦提供
分享

珠寶

相關新聞

用刀子切的冰淇淋！土耳其百年品牌MADO 台灣首店登場

2019-04-24 17:02

18款「迪士尼系列樂高人偶」小7限量開賣！復古米奇米妮、冰雪奇緣公仔必收

2019-04-23 17:07

台灣少年郎第一件潮服「三本耀司」沒穿過也一定看過！

2019-04-24 17:51

不賣珠寶改賣花？伯爵超美玫瑰免費送 快閃台北專賣店

2019-04-24 18:03

母親節輕「履」行！到LA NEW門市體驗「全方位科技足部量測」

2019-04-24 17:46

白歆惠穿這雙紅底鞋看起來腳變得更長了 溫貞菱撞鞋新穿法也是一絕

2019-04-24 17:33

台灣餐飲再up！米其林子公司引餐酒會3,000元起

2019-04-24 17:24

跟著香氛去旅行！LV古龍水釋出全新形象廣告 看了好想度假

2019-04-24 16:56

米奇陪你搭火車！JR九州「米奇新幹線」5月17日上路 滿滿米奇萌到炸

2019-04-24 16:54

中山站隱藏韓系網美麵包店！「東僑商店」吐司酥軟香又好拍

2019-04-24 16:42

亞瑟士首度攜手Vivienne Westwood！龐克教母限量聯名鞋周六開搶

2019-04-24 16:32

限量50元吃「牛五花套餐」！1人也能吃的「燒肉LIKE」4月27日開幕　

2019-04-24 16:29

就穿這件去看復仇者聯盟4！UNIQLO推漫威聯名還送紀念貼紙

2019-04-24 15:45

全台最便宜dyson在這裡！SOGO小家電首度5千送5百32年首見

2019-04-24 15:14

土耳其冰淇淋名店台灣首家門市南港開幕 柯文哲啖冰也沾光

2019-04-24 14:50

「驚奇隊長」遇上「龍后」 泰勒絲也到了！百大人物晚宴簡直女神聚會

2019-04-24 13:32

國際名廚坐鎮！「第9屆金蘭盃」即日起開放海選報名

2019-04-24 13:07

台北－吳哥窟6月再增包機 早鳥報名現省6,000

2019-04-24 11:05

有膠囊咖啡機就能在家喝現煮星巴克！11款門市熱賣風味隨你挑

2019-04-24 09:23

「令和時代」最想去哪裡玩？超過10%日本人首選「台灣」！

2019-04-23 23:05

昆凌、周董相隔15年代言DHC！歷年大咖代言人還有這些

2019-04-23 21:46

機票699、住房9折！韓國5城市深度遊 出國玩還能抽LG吸塵器

2019-04-23 20:16

消暑救星再+1! 哈根達斯新品「脆皮甜筒」台灣搶先上市

2019-04-23 19:50

重磅聯名來襲！NB X Madness超限量聯名 余文樂搶先穿大曬新鞋

2019-04-23 19:02

青春露變潮了！碎花限定瓶必入手 推「超低入門價」趁現在便宜買

2019-04-23 18:58

「全球最划算二星餐廳」來了！蘭X喜粵8號推四手餐會

2019-04-23 18:28

網瘋傳精緻料理「乾煎白魚佐蕃紅醬」 見實品照大笑：裝逼最高境界

2019-04-23 18:10

香蕉冰淇淋可剝皮！小7新冰品超吸睛 有檸檬片的小美鑽石冰、黑松沙士冰棒快吃一波

2019-04-23 17:52

Versace梅杜莎餐瓷 讓時尚女妖陪你喝下午茶

2019-04-23 17:50

180元「牡丹蝦壽司」只要1元！海壽司「7款明星壽司」限量1塊錢

2019-04-23 17:48

找回初戀滋味！全聯限定「海鹽焦糖馬卡龍洋芋片」少女心十足

2019-04-23 17:33

世界閱讀日 鄭麗君推10本書走讀大稻埕

2019-04-23 17:09

微熱山丘「I LOVE MOM」官網限定包裝暖心上市

2019-04-23 17:05

W飯店吃到飽推「台泰下廚」 23日快閃打卡享半價

2019-04-23 15:30

影／台師大多媒體劇場「水・彩」 藝術、生態完美交融

2019-04-23 15:27

4月26日台中國際旅展開跑 馬來西亞行程下殺9,900元起

2019-04-23 15:03

昆凌真是最正的「恐龍妹」 張張照片都是俏麗活潑學生樣

2019-04-23 14:50

母親節送多工家電 媽媽輕鬆一下

2019-04-23 14:31

穿戴裝置、電動牙刷 幫媽媽顧健康

2019-04-23 14:31
看更多

熱門文章

日本外海發現 2000公斤巨型大白鯊遭海龜噎死

2019-04-24 10:38

他列計程車「三大問題」 分析為何年輕人愛搭Uber

2019-04-23 21:15

每日星座運勢／摩羯運勢旺諸事順利 切忌急功近利

2019-04-24 00:00

今明兩天高溫悶熱 氣象主播分析原因有二

2019-04-24 07:30

求職男連丟7問題 面試主管氣到拒答竟又被酸

2019-04-24 12:37

台北中午恐飆36度高溫 氣象局警告：熱很熱非常熱

2019-04-24 11:55

三餐外食一家三口都便祕 醫師建議這些食物不能吃

2019-04-24 12:04

有膠囊咖啡機就能在家喝現煮星巴克！11款門市熱賣風味隨你挑

2019-04-24 09:23

吳德榮：今天氣溫將再創新高 恐飆逾36度

2019-04-24 07:16

越愛你越喜歡折磨你的星座TOP 4 處女超愛嘮叨、雙子愛吃醋卻裝不在意

2019-04-23 21:56

揭密！保養品5大騙局 面膜剩的不是精華液、去角質搓出來不是角質

2019-04-24 15:35

嘉義遭芮氏規模2.6地震襲擊 最大震度3級

2019-04-24 03:16

現代人10個中8個有飛蚊症 你知道飛蚊症不能做這些事嗎

2019-04-23 21:11

糟了！埃及聖䴉 入侵桃園許厝港濕地

2019-04-23 23:22

影／大猩猩自拍爆紅 園方解釋：牠們就愛搞怪

2019-04-24 17:10

補貼取代漲價！台鐵、客運凍漲

2019-04-24 00:47

揪感心！部落族人為南安小熊鋪上安穩歸鄉路

2019-04-23 21:51

山手線吵不停 林佳龍曝最新進度

2019-04-23 19:12

林佳龍：觀光局應升格為觀光署

2019-04-23 20:56

「令和時代」最想去哪裡玩？超過10%日本人首選「台灣」！

2019-04-23 23:05

微風南山又停電 消費者摸黑逛街用餐

2019-04-24 15:00

貓奴們別小看貓拳威力 醫：貓抓病恐引起全身感染

2019-04-24 07:09

人代母職教野化…失依南安小熊 月底野放

2019-04-23 23:49

大台北、高屏及台東注意！周三氣溫上看36度

2019-04-23 22:50

「驚奇隊長」遇上「龍后」 泰勒絲也到了！百大人物晚宴簡直女神聚會

2019-04-24 13:32

昇恆昌免稅店桃機2航廈工程開工 打造新一代智慧機場

2019-04-24 15:46

消暑救星再+1! 哈根達斯新品「脆皮甜筒」台灣搶先上市

2019-04-23 19:50

熱啊！公園除草工熱到包緊緊 一旁妙齡女卻在曬日光浴

2019-04-24 13:10

米其林一星小販進攻台灣國際大門！了凡創辦人：想偷懶，雞會出賣廚師！

2019-04-24 08:00

交部：桃機嚴重超載是跟時間賽跑 總體檢報告5月初出爐

2019-04-23 19:17

國旅補助傳詐領 林佳龍：興利與防弊不可能密不透風

2019-04-23 20:17

影／埃及聖䴉爆量！桃園國家級保育濕地也遭大舉入侵

2019-04-23 21:37

台鐵票價凍漲！林佳龍：票務改革提升搭載率補20億虧損

2019-04-23 18:08

多花16億擴大稻穀收購討好農民？陳吉仲：非常值得

2019-04-24 12:33

影／台中沿海發現白海豚 海巡署海空紀錄保護

2019-04-23 18:25

「龍團隊」進駐交通部 林佳龍：唯一標準「用人唯才」

2019-04-23 19:11

擔憂非法日租套房安全 交部堅持納管訂房網

2019-04-23 20:16

青春露變潮了！碎花限定瓶必入手 推「超低入門價」趁現在便宜買

2019-04-23 18:58

埃及聖䴉入侵許厝港國家濕地 農業局：專案處理

2019-04-23 20:51

手部長出小肉瘤 醫師：手部腫瘤9成為良性

2019-04-24 10:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top