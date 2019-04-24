母親節輕「履」行！到LA NEW門市體驗「全方位科技足部量測」

2019-04-24 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



母親節即將到來，許多人會趁此時買雙好鞋慰勞媽咪！台灣鞋業品牌LA NEW日前在門市巡迴推廣「全方位科技足部量測」，透過專業人員剖析足部狀態後，再推薦符合健康需求且輕盈自在的鞋款，同時更祭出好禮促銷方案，替民眾省荷包！

LA NEW從2001年即成立台灣唯一的「足部研究所」，至今已累積超過四萬筆國民足部資料，上月更與聯新醫院簽訂備忘錄，推廣全省足健康呵護站，將全省門市人員培訓為足健康照護師，透過全方位科技量腳系統檢測民眾的走路習慣、足壓分布等足部密碼。

而根據聯新醫院復健科醫師林頌凱表示，在實務上，女性由於賀爾蒙因素，骨頭及肌肉的穩定度較男性差，加上更年期後會面臨比男性更快速的身體退化現象，因此在面臨足部、膝蓋相關退化性疾病，女性罹患比例也高出男性許多。