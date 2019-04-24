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用刀子切的冰淇淋！土耳其百年品牌MADO 台灣首店登場

2019-04-24 17:02聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

來自土耳其百年冰淇淋品牌MADO終於來台！歷經兩年籌畫，首店落腳台灣南港軟體園區，由東元集團與土耳其MADO集團在台合資成立公司引進，提供經典冰淇淋、甜點、土耳其咖啡等招牌商品，讓台灣民眾不用出國就能享受高品質的土耳其美味甜點。

MADO是土耳其知名的連鎖甜點品牌，有168年的歷史，目前在土耳其已有超過300家的門市，MADO咖啡館和餐廳更是遍布世界各地超過22個國家。其冰淇淋風味獨特，使用羊奶做為冰淇淋特色以及師傅獨特的手工攪拌技術，製成的冰淇淋紮實又有彈性，口味多達二、三十種，要用刀子才切得下來，放入口中還能享受在嘴裡咀嚼的樂趣。

而土耳其冰淇淋師傅喜歡和顧客開玩笑的特色，在MADO也能看得到，師傅拿手的招式逗得顧客呵呵大笑，讓吃冰增加歡樂有趣的體驗。MADO集團董事長Mehmet Kanbur表示，冰淇淋是世界性的食物，這次將土耳其文化帶來，希望能在充滿異國美食的台灣闖出一片天。

東元集團會長黃茂雄身兼台灣土耳其經貿協會理事長，台灣MADO南港店氣氛是以大自然分為呈現，讓消費者在葡萄藤樹下享受美食。MADO首店開幕後，預計將在四年內於全台開設48家分店，東元餐飲品牌未來也將致力於引進更多優秀品牌來台灣。

「MADO南港店」

地址：台北市南港區三重路19-10號

營業時間：一至五7:30-20:00；六、日 9:00-17:00

MADO南港店。記者張芳瑜／攝影
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MADO土耳其特色茶飲。記者張芳瑜／攝影
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原味土耳其冰淇淋。記者張芳瑜／攝影
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招牌層次冰淇淋一份四層，售價280元。記者張芳瑜／攝影
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現場販售多種土耳其冰淇淋口味。記者張芳瑜／攝影
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門市提供三款口味甜筒可選。記者張芳瑜／攝影
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MADO販售多款麵包。記者張芳瑜／攝影
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土耳其冰淇淋甜點

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