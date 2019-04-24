跟著香氛去旅行！LV古龍水釋出全新形象廣告 看了好想度假

2019-04-24 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



跟隨夏日度假的情調，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）在亞洲上市3款全新香氛古龍水（Cologne），以賦歸簡單、純粹基本的香氣為主，黃、藍、綠三色主視覺點題夏天，帶來沁涼無憂的好心情。

繼2016年起陸續推出女香、男香以及蠟燭之後，調香師Jacques Cavallier Belletrud表示，「在我的腦海裡，希望設計出像空氣般輕盈的香水，必須要有宜人香氣、長久餘韻，但又要在肌膚上留下若有似無的香氣，三款全新古龍水對個人而言，實屬一大挑戰，Sun Song、Cactus Garden與Afternoon Swim以優異香氛、香調輕盈的自然氣息，打造具有代表性的夏日色澤與氣味。」

全新古龍水的香調結構以一種花卉、一種植物、一種水果的基本純粹打造，分別是橙花、瑪黛茶、柑橘作為主調，承襲路易威登的旅遊精神，這場香氛旅行來自加州海岸線，衝浪者、街頭藝術表演、仙人掌或是夜晚的霓虹燈和繁星，都是調香師的靈感場景；香氛包裝則由多媒體藝術家Alex Israel設計，摩登而復古。