中山站隱藏韓系網美麵包店！「東僑商店」吐司酥軟香又好拍

2019-04-24 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 柯意如 ╱即時報導



中山站附近隱藏韓系麵包店「東僑商店」。圖／東僑商店提供 分享 facebook 在IG上常看到網美跟吃貨們分享、一家隱藏在捷運中山站附近的韓風麵包店「東僑商店」，主打道地韓式口味的包餡吐司、華麗好吃的方塊吐司、爆漿黃豆麵包等，還在新店階段，就獲得不少好評囉！現在跟小編一起來看看，有哪些必吃麵包款式吧。 「東僑商店」麵包酥軟好吃。圖／東僑商店提供 分享 facebook 麵包控力推「東僑商店」玉米麵包。圖／東僑商店提供 分享 facebook

IG網美們必推的「東橋一號」是可愛的粉色方塊吐司，內含草莓內餡、奶油乳酪，採用天然增色的紅麴粉製成粉嫩外表，外層淋上白巧克力。網友分享口感，不會很甜，是款好吃好拍的點心。「巧克力核桃」方塊吐司，使用黑巧克力、法國鮮奶油、核桃，下午茶來一份最幸福了。 「東僑商店」韓式麵包好吃好拍。圖／東僑商店提供 分享 facebook 「東僑商店」韓式麵包酥軟好吃。圖／東僑商店提供 分享 facebook 「東橋一號」內餡滑順。圖／東僑商店提供 分享 facebook 「巧克力核桃」韓式方塊吐司。圖／東僑商店提供 分享 facebook

店家推薦的韓國經典麵包款式「栗子吐司」，內餡使用完整栗子切丁、上層鋪杏仁奶酥。不少麵包控則分享該店的「玉米奶油」麵包很美味，採用手工熬製玉米奶油醬，不油不膩，吃得到Q彈口感，手撕入口不知不覺就吃光光。其他如「墨魚起司」和經典的「爆漿黃豆」，也都很受到附近住戶跟特地朝聖的吃貨們歡迎。 麵包控力推「東僑商店」玉米麵包。圖／東僑商店提供 分享 facebook 「栗子吐司」是經典韓風口味。圖／東僑商店提供 分享 facebook 「東僑商店」經典款黃豆麵包。圖／東僑商店提供 分享 facebook 「東僑商店」韓式麵包酥軟好吃。圖／東僑商店提供 分享 facebook 「東僑商店」是中山站附近隱藏韓式麵包店。圖／東僑商店提供 分享 facebook

吃過的網友稱讚，「東僑商店」的吐司跟麵包，口感濕潤，內餡滑順又柔軟適口，不會有乾乾的情況。更棒的是還可以內用餐點喔，內用桌椅貼心採用容易顯色的白大理石桌，更能拍出麵包點心的優雅感，實在是相當貼心的的隱藏小店。