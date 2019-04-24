亞瑟士首度攜手Vivienne Westwood！龐克教母限量聯名鞋周六開搶

2019-04-24 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



當日本血統運動鞋遇上英倫龐克時尚會擦出怎樣的火花？亞瑟士(ASICS)與英倫龐克時尚教母Vivienne Westwood首度跨界合作打造限量聯名鞋款，運用品牌最經典的鞋型，再融合Vivienne Westwood標誌性的叛逆元素，4月27日台灣將與全球同步開賣！

創立於70年代的Vivienne Westwood，是英國前衛時尚的象徵，設計師本人也獲得「龐克教母」的美譽。這次與亞瑟士的跨界合作，將以品牌旗下ASICS 及ASICSTIGER經典鞋款為復刻設計基底，共推出五款聯名設計鞋。

其中有兩款將於4月27日率先亮相，其餘三款預計在下半年陸續發布。其中像是ASICSTIGER X Vivienne Westwood – GEL-MAI，採用Vivienne Westwood在1981年秋冬首次的「Pirate海盜」設計概念，同時還有最具指標性的波紋圖案，鞋內側也繡上著名的ORB星球Logo。

另外一款ASICS X Vivienne Westwood-GEL KAYANO 5 OG，則復刻了1999年首次亮相的GEL KAYANO 5 OG，採用的紅橘色調則是沿襲經典波紋印花最原始的色系，鞋跟同樣印上Vivienne Westwood彩色的ORB星球。