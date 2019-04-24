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限量50元吃「牛五花套餐」！1人也能吃的「燒肉LIKE」4月27日開幕　

2019-04-24 16:29聯合報 記者陳睿中╱即時報導

來自日本，標榜「一個人也能吃燒肉」的東京燒肉店「燒肉Like」，預計將於4月27日正式開幕。店內供應有牛五花、牛舌、日本A3和牛等多款肉品選擇，售價自170元起。開幕當日還可用50元品嚐到價值260元的「牛五花套餐」，並且還有試營運期間滿額享9折的優惠。

燒肉LIKE自2018年8月於東京開設第一間門市，目前已在日本設有7間分店，台灣也是燒肉LIKE跨足海外的第一站。位於京站的燒肉LIKE，採用類似咖啡店般的木質色調，加上大片落地窗為基礎，帶來明亮的用餐氛圍。店內約40坪，設有49席座位，其中29席為「單人座位」。

不同於一蘭拉麵透過隔板創造出的單人空間，燒肉LIKE的個人座位之間並沒有隔板，與對面則是用帶有空隙的木板作為區隔。桌面並設有約A4大小的個人電熱管烤肉爐，爐邊並設有吸煙裝置避免油煙味。客人上桌後，藉由智慧型手機掃描QRcode即可點餐，3分鐘料理就可上桌。民眾可以自行選擇肉品的種類、部位、份量，也能自由加價組合。

強調高CP值的牛五花套餐，共有100、200與300公克可供選擇，售價自180～260元；豬五花與雞腿肉的組合餐售價170元起，牛五花與松阪豬的組合則為240元起。其他還有牛五花＆橫隔膜套餐、美國安格斯牛肉壽喜燒套餐、特選牛五花＆牛舌等組合，售價290～460元起。其中售價最高的日本和牛牛五花＆橫隔膜套餐，選用日本A3和牛，100公克與200公克的套餐價，各為530、980元。另外也可以半份（50公克）為單位，加點店內的肉品，售價自70～310元起。

套餐中，都包含米飯、泡菜與湯品，桌上並有柚子胡椒醬、鹽醬、味噌醬等6種不同調味品，讓客人自行搭配。業者也透露，預計今年將會在台再展2～3間分店，估計3年內在台開設15間門市，包括新竹、台中、台南、高雄等地點，都在評估之中。

為慶祝開幕，4月25日至4月26日試營運期間，來電消費單筆達300元，即享9折優惠，結帳後再送9折招待券。4月27日開幕當日，前290名顧客，可用50元享受價值260元的牛五花套餐（200公克）。

燒肉 LIKE

地址：台北市大同區承德路一段1號1樓（台北京站，華陰街出口處）

燒肉LIKE台北京站店共有29席獨立個人座位。記者陳睿中／攝影
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店內裝潢採明亮色系，帶有美式咖啡店風格。記者陳睿中／攝影
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特選牛五花＆牛舌套餐，每份售價460／640元。記者陳睿中／攝影
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美國安格斯！牛肉壽喜燒套餐，每份售價340／490元。記者陳睿中／攝影
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牛五花＆橫隔膜套餐，每份290／390元。記者陳睿中／攝影
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燒肉LIKE小份量、獨立烤爐的設計，讓一個人也能輕鬆吃燒肉。記者陳睿中／攝影
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約A4大小的烤爐，周圍有吸煙裝置，避免異味產生。記者陳睿中／攝影
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燒肉LIKE有多種燒肉套餐組合，也可自行加購肉品。記者陳睿中／攝影
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肉品東京北京

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