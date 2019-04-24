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32年首見！SOGO小家電首度5千送5百 全台最便宜dyson在這裡

2019-04-24 15:14聯合報 記者江佩君╱即時報導

為了在選舉年刺激民生消費，SOGO台北店4月30日至5月5日開打的母親節檔期狂祭許多開店32年來「首見」優惠！像是小家電32年來首度推出滿5千送5百，最夯的Dyson也包含在內，像是新品Dyson V11吸塵器配合SOGO獨家滿額回饋後，相當於87折買入，可以說是全台最便宜。化妝品、香氛推出可跨櫃累計推出滿5千送5百，甚至資生堂東京櫃經典百優組、怡麗絲爾推出「超強隱藏版」，折扣比周年慶還殺，業者透露，「有預期開賣會暴動！」SOGO透過諸多「第一次」刺激消費，炒熱被政治話題淹沒的母親節消費。

SOGO指出，小家電新品多、替換率高，像是吸塵器、空氣清淨機、吹風機等都是家家戶戶都需要，為刺激買氣，忠孝館開店32年來首度推出滿5千送5百，加上樓面回饋最高回饋超過17%。像是Dyson新品V11吸塵器售價26,900元，因為是新品在全台沒做任何優惠活動，在忠孝SOGO獨家推出全館滿5千送5百，再加上樓面滿2萬送1千，等於可抵3,500元商品券，相當於87折，若加上於8、9樓累計滿3萬再加送5百，相當於85折優惠。dyson捲髮器售價17,600元，滿5千送5百後可抵1,500元，約9折優惠；搭配樓面滿2萬再送1千商品券，為85折優惠。

SOGO忠孝館則推出沒出現在DM的「超強隱藏版」，資生堂東京櫃經典百優組價值價值6,110元，優惠價2,340元元，38折優惠比周年慶還划算，限量50組。資生堂東京櫃怡麗絲爾新品彈潤前導慕斯，更是超狂推出「買1瓶送3瓶正貨」，價值3,200元，優惠價720元，相當於23折優惠。

另外，SOGO與華歌爾集團合作，首度於全台推出SOGO魅力內衣節，快樂購卡扣10點，可換內睡衣購物金500元，買一套內衣即可抵用。

SOGO台北店母親節檔期，小家電32年來首度推出滿5千送5百。圖／SOGO提供
SOGO台北店母親節檔期，小家電32年來首度推出滿5千送5百。圖／SOGO提供
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Dyson V11吸塵器售價26,900元，搭配全館滿5千送5百，再加上樓面滿2...
Dyson V11吸塵器售價26,900元，搭配全館滿5千送5百，再加上樓面滿2萬送1千，等於可抵3,500元商品券，相當於87折，若加上於8、9樓累計滿3萬再加送5百，相當於85折優惠。圖／SOGO提供
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dyson捲髮器售價17,600元，滿5千送5百後可抵1,500元，約9折優惠；...
dyson捲髮器售價17,600元，滿5千送5百後可抵1,500元，約9折優惠；搭配樓面滿2萬再送1千商品券，為85折優惠。圖／SOGO提供
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資生堂東京櫃怡麗絲爾新品彈潤前導慕斯，更是超狂推出「買1瓶送3瓶正貨」，價值3,...
資生堂東京櫃怡麗絲爾新品彈潤前導慕斯，更是超狂推出「買1瓶送3瓶正貨」，價值3,200元，優惠價720元。圖／SOGO提供
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SOGO資生堂東京

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