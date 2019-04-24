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「驚奇隊長」遇上「龍后」 泰勒絲也到了！百大人物晚宴簡直女神聚會

2019-04-24 13:32聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

美國時代雜誌2019百大人物晚宴（Time 100 Gala ）登場，現場眾星雲集，包括「驚奇隊長」布麗拉森（Brie Larson）、「龍后」艾蜜莉亞克拉克（Emilia Clarke）、泰勒絲等都盛裝出席，儼然是各界女神大集合的一個盛會。

布麗拉森近來忙著宣傳《復仇者聯盟4：終局之戰》，紅毯的高衣Q可說是有目共睹。在百大人物晚宴中，她以一身Prada綠色緞面禮服現身，這件衣服剪裁復古典雅，擁有浪漫的桃心狀上身設計，卻配有口袋，很符合「驚奇隊長」帥氣率性的風格。泰勒絲則是穿了J Mendel的混色雪紡禮服，粉嫩的色彩搭配縐摺細節與頭上的花朵髮飾，化身希臘神話女神的模樣也是令人超級驚艷。

而最近第八季《冰與火之歌：權力遊戲》正在熱播中，經典人物「龍后」艾蜜莉亞克拉克也現身百大人物晚宴，身穿一襲紅色Dolce & Gabbana細肩帶馬甲式禮服，蓬蓬紗裙可愛又浪漫。超模娜歐蜜坎貝兒則是選擇愛牌Valentino的金色禮服，垂墜感優雅飄逸，配上一頭鮑勃直髮頗有埃及豔后的感覺。

艾蜜莉亞克拉克也現身百大人物晚宴，身穿一襲紅色Dolce & Gabbana細肩...
艾蜜莉亞克拉克也現身百大人物晚宴，身穿一襲紅色Dolce & Gabbana細肩帶馬甲式禮服，蓬蓬紗裙可愛又浪漫。圖／摘自Irish Examiner
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泰勒絲則是穿了J Mendel的混色雪紡禮服，粉嫩的色彩搭配縐摺細節與頭上的花朵...
泰勒絲則是穿了J Mendel的混色雪紡禮服，粉嫩的色彩搭配縐摺細節與頭上的花朵髮飾，化身希臘神話女神。圖／摘自zimbio
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超模娜歐蜜坎貝兒則是選擇愛牌Valentino的金色禮服，垂墜感優雅飄逸，配上一...
超模娜歐蜜坎貝兒則是選擇愛牌Valentino的金色禮服，垂墜感優雅飄逸，配上一頭鮑勃直髮頗有埃及豔后的感覺。圖／摘自zimbio
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布麗拉森在百大人物晚宴中以一身Prada綠色緞面禮服現身，這件衣服剪裁復古典雅，...
布麗拉森在百大人物晚宴中以一身Prada綠色緞面禮服現身，這件衣服剪裁復古典雅，擁有浪漫的桃心狀上身設計，卻配有口袋，很符合「驚奇隊長」帥氣率性的風格。圖／摘自IG
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布麗拉森在百大人物晚宴中以一身Prada綠色緞面禮服現身，這件衣服剪裁復古典雅，...
布麗拉森在百大人物晚宴中以一身Prada綠色緞面禮服現身，這件衣服剪裁復古典雅，擁有浪漫的桃心狀上身設計，卻配有口袋，很符合「驚奇隊長」帥氣率性的風格。圖／摘自zimbio
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泰勒絲則是穿了J Mendel的混色雪紡禮服，粉嫩的色彩搭配縐摺細節與頭上的花朵...
泰勒絲則是穿了J Mendel的混色雪紡禮服，粉嫩的色彩搭配縐摺細節與頭上的花朵髮飾，化身希臘神話女神。圖／摘自IG
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