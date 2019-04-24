「驚奇隊長」遇上「龍后」 泰勒絲也到了！百大人物晚宴簡直女神聚會

2019-04-24 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



美國時代雜誌2019百大人物晚宴（Time 100 Gala ）登場，現場眾星雲集，包括「驚奇隊長」布麗拉森（Brie Larson）、「龍后」艾蜜莉亞克拉克（Emilia Clarke）、泰勒絲等都盛裝出席，儼然是各界女神大集合的一個盛會。

布麗拉森近來忙著宣傳《復仇者聯盟4：終局之戰》，紅毯的高衣Q可說是有目共睹。在百大人物晚宴中，她以一身Prada綠色緞面禮服現身，這件衣服剪裁復古典雅，擁有浪漫的桃心狀上身設計，卻配有口袋，很符合「驚奇隊長」帥氣率性的風格。泰勒絲則是穿了J Mendel的混色雪紡禮服，粉嫩的色彩搭配縐摺細節與頭上的花朵髮飾，化身希臘神話女神的模樣也是令人超級驚艷。