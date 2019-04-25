萌萌的進化版！台日好萌友「麻吉貓」亂入「貓咪大戰爭」

2019-04-25 08:42 聯合新聞網 聯合數位文創



誰是誰的好朋友「麻吉貓」亂入貓咪大戰爭

北捷一隻貓【麻吉貓MajiMeow】2019全面升級進化走出臺灣，首次跳出國人熟悉的社群貼圖平台，跟全球下載超過4,200萬的日本人氣手機遊戲「貓咪大戰爭」攜手合作創作台日友好聯盟的全新旅遊故事。軟萌的麻吉貓，帶著搞笑可愛的貓咪，一同遊遍台灣吃美食、一起玩遍日本泡溫泉看花火。

4/15-29更闖入「貓咪大戰爭」手遊中，平常親和軟Q的麻吉貓拿自拍棒進攻敵人的反差形象萌翻貓戰粉絲。

圖/文 聯合數位文創提供。 分享 facebook

雙貓小手拉小手一起遊日本的故事更受到台灣玩具品牌「哈玩具」的青睞，將於2019年打造推出台灣原創系列第一套台日聯名『遊日本』扭蛋公仔，精選六款麻吉貓與貓咪化身丸子三兄弟、納豆、生魚片握壽司、鯉魚旗、鳥居雙貓、溫泉雙貓等有趣搞笑畫面，製作成可愛的扭蛋公仔。

分享 facebook

目前監修中的灰胚模型也將於台灣文博會首度公開，預計將與『麻吉貓』其他系列（甜點系列、台灣遊系列、捏捏系列）陸續於2019年夏季上市。

分享 facebook

精彩無比的跨界合作製造話題他第一

從十大台北上班族最喜愛的療癒輕食餐廳2gether出道，LINE貼圖臉書社群平台發光，到台北捷運海報爆發，誕生第一台親子彩繪主題列車，這隻麻糬團子演化的『麻吉貓』一直在進化，讓人目不暇給的跨界合作，一個接著一個，彩妝、生活用品到親子專屬3C產品(藍芽喇叭)，佛跳牆聯名豬年砂鍋，遍布兩岸三地的授權合作成功案例，不斷吸引全球華人的目光。2017年，不只是主題彩繪列車首發，更擔任世界狂犬病日防疫宣傳大使，以及臺灣桃園花彩節的宣傳大使。

更多的大型活動邀請讓麻吉貓的呆萌力百分百的併發。2018年在中國登上7-11便利商店集點贈促銷活動，推出12星座麻吉貓公仔星空杯，並勢如破竹的一連攻下北京Lawson便利店推出聖誕咖啡杯，在上海世茂廣場推出造成被搶換一空的粉紅麻吉貓按摩搥限定版禮贈品。6月跟9月更是在中國著名禮品文具通路-三福百貨、啟路文創生活用品推出超過40款令人眼睛閃光不斷的文具禮品，2019年櫻花季獨特造型的公仔帆布包也攻進大陸便利連鎖商店喜士多的櫻花季加價購掀起搶購熱潮。

第一個擁有主題親子友善車廂的台灣原創ＩＰ角色

2016年開始因為推出【喵喵睡過站】的周邊商品引起捷運乘客關注，因此獲邀於臺北捷運20周年擔任臺北捷運文化宣傳大使，同年四月推出第一款後背包擠壓喵喵臉的宣傳海報(附圖1)，讓大眾眼睛一亮因而登上設計社團吸引媒體報導，長期耕耘親子領域，2016年也獲得臺北捷運邀請進駐設計主題親子友善車廂，成為第一位擁有自己主題親子友善車廂的原創IP角色，讓更多親子族群可以藉由療癒系超人氣角色【麻吉貓MajiMeow】進而享受搭乘捷運的親子相處時光。

2017年8月更與臺北捷運共同推出第一輛親子彩繪列車(圖)，結合了兒童樂園的元素，在淡水象山線的軌道上，引發了喵迷們的瘋狂追車行動。更引起【#北京地鐵】官方微博的轉發，同時【麻吉貓MajiMeow】也推出【麻吉喵喵家族】，設計出迷你Q、小咪、凹凹、北吉熊等不同角色。將大麻吉、小麻吉的互動以出遊親近大自然等情境生動地描繪出來，也將帶出親子同行的自然親昵的互動與愛的陪伴品質比教條式的教育守則來得都重要。

而2018年臺北捷運親子友善與麻吉貓共同推出第一支全新【麻吉這一家】動畫與微電影也將於2019年再次於4月21日起淡水信義線、松山新店線車廂內電視與月台電視全面上刊，期待更多來臺北搭乘捷運的旅客一起捕捉麻吉貓的身影！

2019雙貓聯手闖關台灣文博會

2019台灣文博會『麻吉貓』與『貓咪大戰爭』強強聯手參展，不僅將聯名合作的遊戲背景畫面搬到展攤，並從4/26起每天安排精彩活動，相關訊息也請粉絲鎖定『麻吉貓』臉書粉絲專頁與IG。

4/26（五）下午2：00在文博會活動舞台區，麻吉貓作者與貓咪大戰爭台灣代理商執行長將登台對話並與『麻吉貓』、『貓咪大戰爭』雙貓一起同台與粉絲見面同樂並現場繪製『麻吉貓X貓咪大戰爭』似顏繪。

4/26-28每日活動

● 作者親繪時間：『麻吉貓』作者黃志平將於下午16：30駐紮在展攤D1-017，此期間來訪攤位有機會可獲得作者現場繪製的簽繪！

● 遊戲通關兌換限量好禮：4/26-4/28只要於展攤展示『貓咪大戰爭』遊戲中取得『麻吉貓&貓咪旅行團』角色畫面，就可獲得小禮物「麻吉貓x貓咪大戰爭壓克力鑰匙圈」（限量1000份）及「雙貓聯名手繪明信片」（限量200張），禮物數量有限兌完為止！

● 『麻吉貓X貓咪大戰爭』雙貓粉絲互動：每天上午11點出巡的『麻吉貓』，每天下午『麻吉貓』與『貓咪』各自不同站崗時間，粉絲若想與兩隻可愛貓咪互動拍照，記得要追蹤『麻吉貓』粉絲專頁（詳見附圖出征時間表）。

● 台灣文博會限定版集章：『麻吉貓X貓咪大戰爭』日本遊系列；『麻吉貓』甜點系列；經點台灣遊系列。推出不同款式系列印章，提供喜歡集章的粉絲。

重磅伙伴-『哈玩具』台灣原創IP扭蛋公仔同期展演

台灣玩具品牌『哈玩具』此次與『麻吉貓X貓咪大戰爭』同期展演，在潮玩公仔界深耕已久的『哈玩具』，在玩具迷心中首推『迪士尼』COSMI系列公仔最為經典，2019年『哈玩具』將玩具公仔研發重心轉向台灣原創IP，此次也將於台灣文博會公開準備已久的『台灣原創IP』扭蛋公仔系列，包括同展攤位的『麻吉貓』甜點系列、經典台灣遊系列、解壓捏捏系列；『麻吉貓X貓咪大戰爭』日本遊系列；塗鴉藝術家『BOUNCE』的「棒小兔滑板系列」BOUNCE SKATE TIME及「棒斯噴漆罐系列」、BOUNCE Spray can；『接接』的小福神系列;’鬼門圖文的老奶奶異想系列；包子的酒吞刺蝟；KN的變色龍系列。

為嘉惠來文博會的粉絲朋友，哈玩具也特別推出『麻吉貓X貓咪大戰爭』聯名日本遊系列之台灣文博會限定預熱款扭蛋商品，包括3款自動充氣氣球、6款+1款隱藏版的帆布束口袋。

分享 facebook