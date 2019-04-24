台北－吳哥窟6月再增包機 早鳥報名現省6,000

2019-04-24 11:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



台灣遊客到吳哥窟玩，今年6月下旬開始將更加便利了。品冠旅遊與景成國際航空（JC International Airlines）合作「台北-暹粒(吳哥窟)」包機，自6月19日起將增為每周三、六共兩個來回航班，讓行程安排更具彈性。

品冠旅遊表示，為慶祝增班，即日起至4月30日前品冠旅遊推出早鳥優惠，報名6月出發「輕‧奢華~神秘吳哥窟美食、藝術、深度五日」團體行程，雙人同行、第二人現省6000元。

「6月，進入淡季的吳哥窟氣候涼爽，景點遊客也較旺季少了許多，加上雨水滋潤過的大地一片新綠，比起旱季土黃色為主的視覺印象，感受大不相同」，經營吳哥深度遊多年的品冠旅遊總經理賴崇瑜說，6至8月的吳哥窟，日均溫約在26～29度，就算偶有雨況，也常下在凌晨時分，對白天行程影響不大，反倒是整座城市少了擁擠人潮，交通不塞車，飯店、風景區無須接待大批旅客，所獲得的服務自然更為精緻。

品冠旅遊指出，旅遊不只用眼睛看古蹟、用耳朵聽故事，用心準備的柬國美食彷彿感染神奇魔力，透過味蕾傳遞，把吳哥窟輪廓深深刻印在旅人的大腦味覺區裡，讓「吃」不再只是旅程配角，而是深度認識柬埔寨的耀眼明星。