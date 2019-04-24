有膠囊咖啡機就能在家喝現煮星巴克！11款門市熱賣風味隨你挑

2019-04-24 09:23 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



星巴克Nespresso咖啡膠囊，5種風味，建議售價單盒210元，預計2019年5月上市。圖／台灣雀巢提供 分享 facebook 膠囊咖啡機簡單直覺又快速便利的操作方式，成為許多忙碌現代人居家享受片刻悠閒的好幫手。但除了原本各種不同風味咖啡膠囊的選擇，雀巢更攜手星巴克，與全球同步在台上市一系列適用Nescafé Dolce Gusto和Nespresso系統的咖啡膠囊，在家也能隨時享受時尚咖啡館氛圍。

去年8月，雀巢宣布與全球最大連鎖咖啡店星巴克Starbucks攜手合作，打造即飲之外的「Starbucks at Home」星巴克系列咖啡商品，囊括星巴克原本特有的「綜合咖啡」、「單一產區咖啡」，以及經典飲料如焦糖瑪奇朵和拿鐵咖啡等，所有產品都是由嚴選100%阿拉比卡咖啡豆製成。包裝設計也融入品牌元素與時尚用色概念。

首波推出適用於Nescafé Dolce Gusto系統的星巴克膠囊，共分為濃縮系列、美式系列和花式系列等；包括口感輕柔的黃金烘焙濃縮咖啡、帶有溫潤核果味的哥倫比亞濃縮咖啡、輕烘烤核果香氣的閑庭美式、充滿堅果與可可香氣的家常美式咖啡、馥郁濃醇的拿鐵咖啡和香甜迷人的焦糖瑪奇朵。