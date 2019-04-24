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有膠囊咖啡機就能在家喝現煮星巴克！11款門市熱賣風味隨你挑

2019-04-24 09:23聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

星巴克Nespresso咖啡膠囊，5種風味，建議售價單盒210元，預計2019年...
星巴克Nespresso咖啡膠囊，5種風味，建議售價單盒210元，預計2019年5月上市。圖／台灣雀巢提供
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膠囊咖啡機簡單直覺又快速便利的操作方式，成為許多忙碌現代人居家享受片刻悠閒的好幫手。但除了原本各種不同風味咖啡膠囊的選擇，雀巢更攜手星巴克，與全球同步在台上市一系列適用Nescafé Dolce Gusto和Nespresso系統的咖啡膠囊，在家也能隨時享受時尚咖啡館氛圍。

去年8月，雀巢宣布與全球最大連鎖咖啡店星巴克Starbucks攜手合作，打造即飲之外的「Starbucks at Home」星巴克系列咖啡商品，囊括星巴克原本特有的「綜合咖啡」、「單一產區咖啡」，以及經典飲料如焦糖瑪奇朵和拿鐵咖啡等，所有產品都是由嚴選100%阿拉比卡咖啡豆製成。包裝設計也融入品牌元素與時尚用色概念。

首波推出適用於Nescafé Dolce Gusto系統的星巴克膠囊，共分為濃縮系列、美式系列和花式系列等；包括口感輕柔的黃金烘焙濃縮咖啡、帶有溫潤核果味的哥倫比亞濃縮咖啡、輕烘烤核果香氣的閑庭美式、充滿堅果與可可香氣的家常美式咖啡、馥郁濃醇的拿鐵咖啡和香甜迷人的焦糖瑪奇朵。

而適用Nespresso系統的星巴克咖啡膠囊則預計於2019年5月在台上市，同樣分為濃縮系列與美式系列，包括馥郁清亮的單一產區哥倫比亞咖啡、似焦糖般的愉悅甜味的濃縮烘焙咖啡，以及帶有大地質樸氣息的單一產區蘇門答臘咖啡、佛羅娜咖啡，以及最具代表性的星巴克風味的派克市場咖啡等。有了品牌光環加持，在家也能輕鬆享受現煮「星」級咖啡風味。

雀巢攜手星巴克，正式在台推出Starbucks at Home星巴克系列咖啡商品...
雀巢攜手星巴克，正式在台推出Starbucks at Home星巴克系列咖啡商品。圖／台灣雀巢提供
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星巴克Nescafé Dolce Gust咖啡膠囊，6種風味，建議售價單盒230...
星巴克Nescafé Dolce Gust咖啡膠囊，6種風味，建議售價單盒230～250元。圖／台灣雀巢提供
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咖啡館星巴克哥倫比亞

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