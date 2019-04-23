越愛你越喜歡折磨你的星座TOP4 處女超愛嘮叨、雙子愛吃醋卻裝不在意

2019-04-23 21:56 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



有些人對於愛情，是會直接了當的表達出來，但有些人對於愛情，卻是一種奇妙的方式，因為可能會因為越愛你，反而越喜歡折磨你，用不同的方式表達出愛。

以下4種星座，就是越愛你，卻越愛折磨你的代表：

處女座

對於事事苛求、挑惕的處女作來說，對於在乎的人，希望對方可以面面俱到、越來越好，就會忍不住的嘮叨你，說你這個不對，那個不好。有時候會覺得自己有一種備受折磨的感覺，但其實處女座也不想要這樣，只是太過於關心你、愛你而導致的。

狮子座

獅子座在星座裡面，屬於占有欲較強的，也比較霸道，享受著被崇拜的感覺，所以獅子座很喜歡一個人時，就會忍不住想要欺負你，對於獅子座來說，也是一種宣示自己主權的方式。但如果在別人口中聽到別人說你的壞話時，仗義執言的獅子座，絕對會幫你出這口氣。

水瓶座

水瓶座一向獨來獨往，比較自我，也是一個習慣自在，隨心所欲的人。所以經常會想到什麼就去做什麼，在跟水瓶座相處的時候，很常會遇到一個狀況，就是有想法要去約會，執行力強的水瓶座就會去執行。但這樣的忽冷忽熱，也是挺難讓人捉模的，久而久之就會產生許多疲憊感。

雙子座