昆凌、周董相隔15年代言DHC！歷年大咖代言人還有這些

2019-04-23 21:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



日本美妝品牌DHC歡慶在台灣上市20周年，邀請2019年純橄情系列代言人昆凌出席站台，DHC大中華區總裁張金洲上台致詞時透露了一段連昆凌都不知道的往事，「15年前香港DHC分公司成立時，周董也是代言人，還親自幫忙寫了廣告歌」。

DHC自從1999年請來歐陽菲菲拍攝廣告至今，歷年來大咖代言人陣仗驚人，包括2003年的吳倩蓮、2004～2005年的金喜善、2005～2006年的侯佩岑、2006年的RAIN、2007年的尹恩惠、2008年玫瑰底妝代言人陳妍希、2008～2010年的郭采潔、2013年的Populady、2014～2015年的陳庭妮、2014年代言營養補助食品的歐陽家族、2016～2107代言營養補助食品的賈靜雯與修杰楷、2108～2019年代言營養補助食品的岑永康與張珮珊、2019年純橄情系列代言人昆凌等。

昆凌說自己的膚質較乾燥，需要精華油的滋潤，DHC純橄情鑽石精華透過獨家微粒分散技術，將橄欖精華油完美融合在精華液中，質地清爽不黏膩，是她保養的新歡；在日常保養上，昆凌最在意的是容易毛孔粗大的T字部位，因此會將保濕做好、多喝水，並不會太在意皮膚白或曬黑，「膚色均勻就是美」。