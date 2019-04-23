機票699、住房9折！韓國5城市深度遊 出國玩還能抽LG吸塵器

2019-04-23 20:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



近年台灣訪韓國旅遊市場逐年成長，2018年赴韓國旅客也達到百萬大觀。韓國觀光公社台北支社與5間航空公司及Agoda合作，共同推出「韓國在地探索 玩好玩滿深入韓國」活動，針對指定時段推出12,388元起的團體出遊方案、單程機票699元起的促銷價，另外還有LG吸塵器、台韓來回機票等抽獎活動。

韓國觀光公社指出，韓國與台灣之間目前已有10條航線，共15間航空公司營運，近年還有多家LCC加入。2016年台北－大邱開航，2018年則有台北－務安、台北－清州開航，除了襄陽國際機場以外，仁川、金浦、濟州、金海、大邱、務安、清州等7個國際機場，均有定期航班直飛台灣，讓台灣旅客至韓國旅遊有更多元的選擇。

本次韓公社與釜山、易斯達、濟州、台虎、德威等5間航空與Agoda合作的活動，主要是以首都圈以外的5個機場作為中心，延伸出鄰近區域的旅遊特色，包括有兼具美食、文青、時尚之美的「大邱」；韓國第一大港，讓人能感受到韓流魅力的「釜山」；全羅道的重要門戶「務安」；慢遊城市的代表「清州」，以及韓國人最愛的蜜月天堂與度假勝地的「濟州」。

除了透過網站、捷運列車等方式宣傳5個航線的特色之外，航空公司推出各機場的促銷機票，單程最低699元起；5月1日至6月25日期間，以agoda預定韓國指定地區住房，可再享10%折扣。旅行業者也推出一系列優惠方案。包括前往文青胡同教堂、前山觀景台纜車、釜山塔等景點5日行程，售價12,388元起，也還有從釜山、清州等不同機場延伸的團體行程，購買者還可獲得下單禮。