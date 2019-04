重磅聯名來襲!NB X Madness超限量聯名 余文樂搶先穿大曬新鞋

2019-04-23 19:02 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



運動與潮流品牌的重磅聯名來襲!New Balance找來「六叔」余文樂主理的Madness攜手推出超限量聯名鞋款,經典復古設計搭上「六叔」手上紋身字樣的鞋帶,吸引不少粉絲討論關注,六叔也已搶先穿上腳,在個人社群網站大曬新鞋!

New Balance這次與余文樂主理的Madness潮流品牌攜手推出超限量990v2聯名鞋款,採用經典的「三眼」鞋面設計,更厚實的鞋面搭配渾圓鞋身,鞋舌則是繡上「990 Made in USA」大字,有元祖灰與海軍藍褪色後特有的咖啡綠兩款顏色可選。

此外,990v2聯名鞋款中底亦搭載了1998年發售時的 ENCAP 與 ABZORB 雙重緩震科技,向原作致敬。每雙鞋款同步附上兩款鞋帶,其中有款印有余文樂手上紋身「all work and no play makes you mad」字樣,展現出Madness品牌精神。台灣發售日期4月27日,售價為10,550元。