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重磅聯名來襲！NB X Madness超限量聯名 余文樂搶先穿大曬新鞋

2019-04-23 19:02聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

運動與潮流品牌的重磅聯名來襲！New Balance找來「六叔」余文樂主理的Madness攜手推出超限量聯名鞋款，經典復古設計搭上「六叔」手上紋身字樣的鞋帶，吸引不少粉絲討論關注，六叔也已搶先穿上腳，在個人社群網站大曬新鞋！

New Balance這次與余文樂主理的Madness潮流品牌攜手推出超限量990v2聯名鞋款，採用經典的「三眼」鞋面設計，更厚實的鞋面搭配渾圓鞋身，鞋舌則是繡上「990 Made in USA」大字，有元祖灰與海軍藍褪色後特有的咖啡綠兩款顏色可選。

此外，990v2聯名鞋款中底亦搭載了1998年發售時的 ENCAP 與 ABZORB 雙重緩震科技，向原作致敬。每雙鞋款同步附上兩款鞋帶，其中有款印有余文樂手上紋身「all work and no play makes you mad」字樣，展現出Madness品牌精神。台灣發售日期4月27日，售價為10,550元。

至於PUMA 則重現六零年代的復古鞋款，推出女孩專屬的「PUMA ROMA AMOR Sport」，鞋面以純白尼龍網布與鮮亮麂皮異材質混搭打造，鞋舌與鞋側跟印上鮮明 PUMA 品牌字樣，鞋底則以天空藍及湛藍分層堆疊出時尚超高厚底，新品也將於 4 月 27 日於指定門市限量發售。

New Balance找來余文樂主理的Madness攜手推出超限量聯名鞋款，六叔...
New Balance找來余文樂主理的Madness攜手推出超限量聯名鞋款，六叔已在社群網站曝光新鞋。圖／摘自余文樂IG
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鞋帶印有余文樂手上紋身「all work and no play makes y...
鞋帶印有余文樂手上紋身「all work and no play makes you mad」字樣。圖／New Balance提供
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PUMA 重現六零年代復古鞋款，推出女孩專屬的「PUMA ROMA AMOR S...
PUMA 重現六零年代復古鞋款，推出女孩專屬的「PUMA ROMA AMOR Sport」。圖／PUMA提供
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鞋帶印有余文樂手上紋身「all work and no play makes y...
鞋帶印有余文樂手上紋身「all work and no play makes you mad」字樣。圖／New Balance提供
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New Balance與余文樂主理的Madness潮流品牌攜手推出超限量990v...
New Balance與余文樂主理的Madness潮流品牌攜手推出超限量990v2聯名鞋款。圖／New Balance提供
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