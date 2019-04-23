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青春露變潮了！碎花限定瓶必入手　再推「超低入門價」，沒用過SK-II趁現在便宜買

2019-04-23 18:58聯合報 記者劉小川╱即時報導

今年母親節，哪款保養品最值得入手呢？首推好用，還具收藏價值的SK-II青春露，這回再度推出春季限量瓶，全紅瓶身上有了街頭塗鴉藝術，充滿青春活力。而針對還不認識青春露的消費者，SK-II在5月1日推出「PITERA精華體驗組」，只要2,376元，馬上感受最威保養品青春露。

青春露這回變年輕了，近幾年常推出限量收藏瓶，今年春夏的限定瓶，大玩繽紛碎花、塗鴉，就是要年輕消費者，也重新認識與愛上青春露，收藏瓶230ml，售價5,880元。

因此，SK-II這回難得針對青春露推出「超低入手價」，希望讓沒用過SK-II的人，也能愛上青春露，特別是過去只買開架品牌的人，現在多加點錢，就能體驗到專櫃保養品，PITERA精華體驗組特價2,376元，內含75ml青春露、30ml亮采化粧水與青春敷面膜一片，都是SK-II最基本且熱銷的商品。

當然品牌忠實愛用者，SK-II在百貨第二波母親節促銷，推出更多特惠組，譬如百貨品牌日時，推出買青春露230ml，送青春敷面膜4片，特價5,292元。夏日美白也有優惠，買超肌因鑽光淨白精華50ml送青春露30ml、R.N.A.超肌能緊緻活膚霜15g，特價5,940元。

SK-II青春露最近話題十足，也因為一口氣找來搞怪天后渡邊直美、國民女友有村架純、脫口秀名嘴詹姆士戈登James Corden及超殺女克蘿伊 Chloe Grace Moretz，共4位國際巨星拍影集，在SK-II YouTube頻道推出的美妝微影集 #BareSkinChat，用歡樂有趣的方式呈現，看到不一樣的青春露。

買SK-II青春露230ml送青春敷面膜4片，特價5,292元。圖／SK-II提...
買SK-II青春露230ml送青春敷面膜4片，特價5,292元。圖／SK-II提供
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SK-II青春露代言人綾瀨遙。圖／SK-II提供
SK-II青春露代言人綾瀨遙。圖／SK-II提供
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買SK-II超肌因鑽光淨白精華50ml送青春露30ml、R.N.A.超肌能緊緻活...
買SK-II超肌因鑽光淨白精華50ml送青春露30ml、R.N.A.超肌能緊緻活膚霜15g（輕盈版），特價5,940元。圖／SK-II提供
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SK-II青春露春季限定版包裝，充滿繽紛色彩，售價5,880元。圖／SK-II提...
SK-II青春露春季限定版包裝，充滿繽紛色彩，售價5,880元。圖／SK-II提供
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針對沒用過SK-II的人，推出PITERA精華體驗組，內含75ml青春露、30m...
針對沒用過SK-II的人，推出PITERA精華體驗組，內含75ml青春露、30ml亮采化粧水與青春敷面膜一片，特價2,376元。圖／SK-II提供
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SK-II面膜母親節

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