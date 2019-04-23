「全球最划算二星餐廳」來了！蘭X喜粵8號推四手餐會

2019-04-23 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



繼與上海一星餐廳大蔬無界合作四手餐會後，蘭Orchid餐廳今年邀請米其林二星餐廳喜粵8號主廚來台客座，年已70歲的大師傅簡捷明將與27歲的法籍主廚基爾達（Gildas Perin）聯手上菜，餐會期間為5月1日到4日，總共有11道菜，最低4,500元起。

上海「喜粵8號」連續3年拿下上海米其林指南二星，價格親民又保留粵菜老菜特色，因而還被稱為「全球最划算二星餐廳」。喜粵8號餐廳行政主廚簡捷明掌廚已有55年，自15歲即踏入廚房，學習燒臘技巧長達18年，更曾進入頂級酒家福臨門掌管燒臘部門，而後也在香港、北京、深圳等多家知名餐廳擔任主廚，並在2016年與林金鍊創辦喜粵8號，隔年拿下米其林二星至今。

此次，喜粵8號來台到蘭Orchid餐廳客座，蘭主廚基爾達與簡捷明聯合四手聯彈，一同推出多道法粵融合的菜色，像是花雕酒燉蛋搭配蟹肉魚子醬的「把酒持蟹」，還有鮮魚煲湯做成的「老火熬鮮湯」，以及「油淋乳鴿」。油淋乳鴿使用純正法式手法烹調，以粵式手法特製脆皮水、再以油淋，結合兩方料理精髓。