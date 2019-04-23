高顏質世代來臨！三星QLED 8K量子電視大尺寸磅礡登台

2019-04-23 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



各國際大廠紛紛推出8K電視，正式宣告8K影音世代來臨！三星電子在台發布全新QLED 8K量子電視，以革命性金屬量子點顯色技術，完美呈現100%色域，運用震撼視覺的3,300萬像素、4,000nits超高動態範圍及HDR 10+動態捕捉科技，展現極致真細膩的色彩表現。

大尺寸電視躍升當今電視市場主流，連帶帶動消費者對高解析度、極真色彩表現的追求。IHS Markit顯示器研究總經理謝勤益指出：「2018年8K電視首度進入市場，雖數量不及10萬台，但引領了嶄新發展趨勢，預估今年全球8K電視將超越30萬台。」

台灣三星電子消費性電子產品事業群副總經理林聖斌也表示：「台灣消費者對於新科技接受度高，目前產品尚未滿足高階消費者對畫質的要求，三星QLED 8K量子電視內外兼備的設計，正能符合所需。三星在台灣銷售75吋以上大尺寸電視的銷售額佔比已達近4成，除了全系列新品皆以大尺寸為主力，8K電視更推出75吋、82吋頂級規格。」

儘管8K內容尚未普及，但三星透過AI智慧升頻技術，針對畫面進行智慧辨識分析並優化，即使非高解析訊號源，也能享受8K等級視覺震撼；而AI智慧音場調校技術，可分析播放場景內容，即時調校音效表現，還能依據居家配置進行演算。透過手機SmartThings App與智慧遙控器，更能整合家中智慧設備或影音裝置，讓電視成為家庭娛樂及控制中樞，再加上未來將可支援Apple Airplay 2，跨平台、跨裝置整合，娛樂一手掌握。

與去年推出款式相比，今年三星QLED量子電視採用創新雙層控光科技，帶來不受觀賞角度影響、完美一致的極廣域視角，加上究極黑面板技術，無論外在光源亮度明暗，都能精確展現畫面的色彩飽和度及光影對比。而去年首度亮相的獨家「變色龍模式」，今年也升級增加特別版及擺設模式，讓電視優雅融合於居家空間。

除了QLED量子電視，三星今年亦推出完整的4K UHD系列電視，均支援HDR雙規格和4K UHD影像升頻處理器，尺寸從43～75吋更完整，價位也更實惠，滿足消費者的多元需求。