香蕉冰淇淋可剝皮！小7新冰品超吸睛 有檸檬片的小美鑽石冰、黑松沙士冰棒快吃一波

2019-04-23 17:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



即將進入盛夏，全台各地氣溫回升，已出現飆破30度的高溫，超商持續強推話題冰品，不僅清涼消暑，口味和造型更是各有特色。7－ELEVEN即日起再推出超過20款新冰，包括可剝皮的香蕉冰淇淋、經典的森永牛奶糖化身冰沙聖代、有檸檬片的小美超級鑽石冰、排隊名店「蜷尾家」甜筒，黑松沙士更首次跨界冰品推出「黑松沙士Plus一直跳冰棒」。

根據7－ELEVEN觀察，高顏值、差異化的冰品是吸引年輕族群的關鍵，因此導入更多跨界聯名與創新口味吃法的冰品，國內限定搶先於7－ELEVEN販售，預估接下來在炎熱氣溫的助攻下，今年冰品整體業績可望較去年成長1～2成。

7－ELEVEN推出超商獨家販售的雀巢香蕉冰淇淋，模擬香蕉的吃法，可連皮一起吃、也可剝皮吃，還可邊吃邊玩邊拍；台灣、日本同步上市的森永牛奶糖冰沙聖代，是森永牛奶糖化身冰品的全新吃法，美味牛奶糖加上香濃奶油冰淇淋融合成的牛奶糖冰沙，吃得到多層次口感，森永嗨啾冰淇淋杯（葡萄）是日本熱銷LAWSON限定商品，繼去年嗨啾冰棒後再度推出的人氣話題冰品，將嗨啾軟糖加入濃滑的奶油冰淇淋中，7－ELEVEN搶先獨家上市。

獨家販售的限量冰品首推黑糖撞奶風味雪派，是人氣的珍奶雪派升級版，除了原本的奶茶味之外，再加上黑糖香氣，限量15萬個；LOTTE爽冰淇淋－抹茶提拉米蘇是日本爽冰2019年季節限定口味，宇治抹茶結合釜炒茶，餘韻留香，限量8萬個；蜷尾家玫瑰生烏龍甜筒將清香甘醇的生烏龍冰淇淋加上烏龍風味餅乾與玫瑰醬，不甜膩的滋味更加「大人味」，限量10萬支。

國產冰中暢銷的小美鑽石冰再升級，推出「小美超級鑽石冰－可樂檸檬」，可樂碎冰搭配蜜漬檸檬片、檸檬雪酪，創造新奇口感，「黑松沙士Plus一直跳冰棒」則將經典沙士風味添加跳跳糖蹦出消暑新滋味，吃得出外脆內酥的雙重口感，皆為7－ELEVEN獨家販售。