讓老媽時時刻刻想到你！這些美型表一定要送出手

2019-04-23 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



母親節將至，是要跟媽媽共享大餐，還是送上讓她「時刻」都能想起的禮物呢？宇舶表（HUBLOT）、海瑞溫斯頓（Harry Winston）以及FRANCK MULLER都針對這個感恩的季節，推薦了數款既美同時又能點綴造型的表款，用來彰顯心意，再適合不過。

雖然HUBLOT總給人很陽剛的印象，不過做起女表也同樣吸睛，如Big Bang One Click藍寶石腕表，不只表圈上鑲嵌了女人都愛的鑽石。淺藍及粉紅的藍寶石水晶玻璃表殼，通透的質地，讓人過目難忘，既有能看到機芯結構的視覺效果，詮釋女性獨有的溫柔與韌性，時髦度滿點。同時，為了母親節，HUBLOT還限定從即日起到5月12日為止，只要購買這款表，就會贈送買不到的限量Steiff 聯名泰迪熊乙只。