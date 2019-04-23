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讓老媽時時刻刻想到你！這些美型表一定要送出手

2019-04-23 17:36聯合報 記者曾智緯╱即時報導

母親節將至，是要跟媽媽共享大餐，還是送上讓她「時刻」都能想起的禮物呢？宇舶表（HUBLOT）、海瑞溫斯頓（Harry Winston）以及FRANCK MULLER都針對這個感恩的季節，推薦了數款既美同時又能點綴造型的表款，用來彰顯心意，再適合不過。

雖然HUBLOT總給人很陽剛的印象，不過做起女表也同樣吸睛，如Big Bang One Click藍寶石腕表，不只表圈上鑲嵌了女人都愛的鑽石。淺藍及粉紅的藍寶石水晶玻璃表殼，通透的質地，讓人過目難忘，既有能看到機芯結構的視覺效果，詮釋女性獨有的溫柔與韌性，時髦度滿點。同時，為了母親節，HUBLOT還限定從即日起到5月12日為止，只要購買這款表，就會贈送買不到的限量Steiff 聯名泰迪熊乙只。

Harry Winston則端出了Links Signature頂級珠寶腕表，以祖母綠型切工鑽石形狀的表殼與其上鑲嵌的圓型明亮式鑽石互相映襯。構成獨特線條美感，也凸顯出品牌的招牌性設計以及傳承。但最特別的是還可隨意變化成腕表、胸針或鍊墜，依據場合的不同來搭配。品牌還提供了黑色緞面表帶而和蕾絲表帶，增添腕表的奢華感。日內瓦高級腕表品牌FRANCK MULLER則選擇為偉大的女性們獻上Vanguard Crazy Hours Lady 亞洲特別版不鏽鋼鑽石腕表，配搭粉紅色鱷魚皮橡膠表帶、粉紅色浮雕數字時標，呈現甜美風格。而且酒桶型表殼上，亦裝飾了鑽石，讓媽媽們戴上手，也能年輕起來。

Vanguard Crazy Hours Lady 亞洲特別版鑽石腕表，不鏽鋼表...
Vanguard Crazy Hours Lady 亞洲特別版鑽石腕表，不鏽鋼表殼，限量38只，約93萬3,000元。圖／FRANCK MULLER提供
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宇舶Big Bang One Click藍寶石腕表，藍寶石水晶玻璃表殼，各限量2...
宇舶Big Bang One Click藍寶石腕表，藍寶石水晶玻璃表殼，各限量200只，粉紅款約212萬6,000元、粉藍款約245萬3,000元。圖／HUBLOT提供
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海瑞溫斯頓Links Signature系列頂級珠寶腕表，18K白金表殼，約92...
海瑞溫斯頓Links Signature系列頂級珠寶腕表，18K白金表殼，約92萬4,000元。圖／Harry Winston提供
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宇舶表限定從即日起到5月12日為止，只要購買Big Bang One Click...
宇舶表限定從即日起到5月12日為止，只要購買Big Bang One Click藍寶石腕表，就會贈送買不到的限量Steiff 聯名泰迪熊乙只。圖／HUBLOT提供
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母親節珠寶

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