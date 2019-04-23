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行家必收的紅寶石！梵克雅寶高級珠寶展全球首發澎湃登台

2019-04-23 17:32聯合報 記者孫曼╱即時報導

質量均優的紅寶石往往比鑽石還罕見，是每位珠寶藏家心目中的「聖杯」。繼三月份於紅寶石的世界首都曼谷全球發表後，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）將「Treasure of Rubies」高級珠寶展帶來台灣，4月 24日起至4月26日止於台北文創會所14樓展出，為此系列世界巡展的首站，共有135件頂級珠寶的精彩創作，透過包括隱密式鑲嵌、可轉換工藝、不對稱設計等標誌性工藝，演繹受到印度文化以及高級時裝設計啟發的華麗設計 。同時還有首次來台的32件Heritage典藏系列骨董之作，亦可作為歷代美學對照，為是次鑑賞創時的一大樂趣。

最高價的作品為Jardin de rubis項鍊及可拆式胸針，以夏日滿佈林地的莓果為創作靈感，鑽石環掛著串串彷彿莓果的紅寶石、白鑽及粉鑽，中央一枚18.12克拉的紅寶石主石微妙的色澤相當罕見：在白光下散發深邃的粉紅色調，在陽光下則折射出深紅色調，亦可拆做胸針單獨配戴，是薈萃梵克雅寶可轉換式珠寶及大自然主題的特色之作。另一件Priya長項鍊，可轉換成一條短項鍊及兩條手鍊單獨或一起配戴，中央鑲嵌單顆25.23克拉的雕刻紅寶石，正反兩面點綴著印度珠寶工藝常見的花卉圖案，搭配閃爍光華虹彩的珍珠和紅色剛玉，呈現白漸變紅的優雅東方格調。

而首次來台的32件Heritage典藏系列，則展出自1940年代開始梵克雅寶以紅寶石為主角的各式創作，包括多款60、70年代搭配性最高的胸針和可轉換式珠寶。與當代新作對照鑑賞，除了對於高品質紅寶石的鍾愛，更見證工藝的傳承與豐富的設計巧思。事實上，自 1906 年品牌創立開始，紅寶石便在梵克雅寶品牌的歷史上扮演舉足輕重的角色。秉持對Pierres de Caractère個性寶石的極致追求，家族傳人雅寶兄弟在1950年代至1970年代期間多次遊歷印度及遠東搜羅寶石，就對印度人稱為「寶石之王」的紅寶石特別鍾愛。

梵克雅寶革命性的Mystery Set 隱密式鑲嵌工法，最早便是以紅寶石打造，也為品牌與紅寶石深結淵源：1937年的Peony雙重牡丹胸針，曾為埃及公主Faiza所收藏。而知名歌劇名伶、亦是知名珠寶藏家瑪莉亞卡拉絲（Maria Callas），不僅更於1967 年訂製了一件Fleur de Maria Callas 紅寶石胸針，與她知名的訂製手環，都是永為流傳的紅寶石經典。

Feuille de rubis戒指，玫瑰金與白K金鑲嵌9.05克拉的枕形切割鑽...
Feuille de rubis戒指，玫瑰金與白K金鑲嵌9.05克拉的枕形切割鑽石、紅寶石。圖／梵克雅寶提供
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1937年以紅寶石座隱密式鑲嵌的Peony胸針，原為埃及公主Faiza殿下的藏品...
1937年以紅寶石座隱密式鑲嵌的Peony胸針，原為埃及公主Faiza殿下的藏品。圖／梵克雅寶提供
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特兒配戴Priya項鍊及手鍊，都由同一條長項鍊轉換而成，項鍊鑲嵌25.23克拉的雕刻紅寶石主石；Etoffe Mystérieuse戒指以經典的隱密式鑲嵌紅寶石襯托6.03克拉的枕型切割主鑽。記者吳致碩／攝影
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Jardin de rubis項鍊，中央吊墜拆卸轉換成別針配戴，白K金與玫瑰金鑲...
Jardin de rubis項鍊，中央吊墜拆卸轉換成別針配戴，白K金與玫瑰金鑲嵌18.12克拉的紅寶石主石、粉紅色鑽石、紅寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供 （必放，亦有現場模特兒配戴圖）
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Ravinala 戒指，白K金與玫瑰金鑲嵌3.06克拉的橢圓型切割紅寶石、紅寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
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模特兒配戴Jardin de rubis項鍊，中央吊墜可轉換成別針配戴，白K金與...
模特兒配戴Jardin de rubis項鍊，中央吊墜可轉換成別針配戴，白K金與玫瑰金鑲嵌單顆18.12克拉的枕形切割紅寶石、粉紅色鑽石、紅寶石、鑽石；Fleur de glace戒指，白K金與玫瑰金鑲嵌1.70克拉的圓形鑽石、紅寶石。記者吳致碩／攝影
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Broderie de fleurs項鍊，白K金與玫瑰金鑲嵌10顆紅寶石共14.60克拉、粉色剛玉、鑽石。圖／梵克雅寶提供
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Pagode項鍊，白K金與玫瑰金鑲嵌8.17克拉紅寶石、青金石、鑽石。圖／梵克雅...
Pagode項鍊，白K金與玫瑰金鑲嵌8.17克拉紅寶石、青金石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
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項鍊及可拆式流蘇，1972年梵克雅寶典藏作品，白K金、鉑金、黃K金鑲嵌紅寶石圓珠...
項鍊及可拆式流蘇，1972年梵克雅寶典藏作品，白K金、鉑金、黃K金鑲嵌紅寶石圓珠、鑽石。圖／梵克雅寶提供
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Zita戒指，白K金與玫瑰金鑲嵌3.81克拉的橢圓形切割紅寶石、3.01克拉枕形切割鑽石、紅寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
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Etoffe Mystérieuse戒指，白K金與紅金鑲嵌6.03克拉的枕型切割...
Etoffe Mystérieuse戒指，白K金與紅金鑲嵌6.03克拉的枕型切割鑽石、紅寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
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Jardin de rubis項鍊及可拆式胸針鑲嵌單顆18.12克拉的枕形切割紅...
Jardin de rubis項鍊及可拆式胸針鑲嵌單顆18.12克拉的枕形切割紅寶石，光彩色澤十分特別。圖／梵克雅寶提供
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（由左至右）模特兒展演此次展出最具代表性的新作，包括Priya可轉換式項鍊、Ja...
（由左至右）模特兒展演此次展出最具代表性的新作，包括Priya可轉換式項鍊、Jardin de rubis可轉換式項鍊、以及Pagode項鍊。記者吳致碩／攝影
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模特兒配戴Pagode項鍊，大膽以深藍色的青金石襯托8.17克拉枕形切割紅寶石主...
模特兒配戴Pagode項鍊，大膽以深藍色的青金石襯托8.17克拉枕形切割紅寶石主石；Azalée dOrient戒指則以3.58克拉的枕型切割紅寶石與彩色剛玉演繹經典花卉主題。記者吳致碩／攝影
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特兒配戴Priya項鍊及手鍊，都由同一條長項鍊轉換而成，項鍊鑲嵌25.23克拉的...
特兒配戴Priya項鍊及手鍊，都由同一條長項鍊轉換而成，項鍊鑲嵌25.23克拉的雕刻紅寶石主石；Etoffe Mystérieuse戒指以經典的隱密式鑲嵌紅寶石襯托6.03克拉的枕型切割主鑽。記者吳致碩／攝影
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Priya可轉換式長項鍊拆下後成為較短的項鍊和兩條此款手鍊。圖／梵克雅寶提供 （...
Priya可轉換式長項鍊拆下後成為較短的項鍊和兩條此款手鍊。圖／梵克雅寶提供 （必放，亦有現場模特兒配戴圖）
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Dentelle胸針，1948年梵克雅寶典藏作品，鉑金、黃K金、玫瑰金鑲嵌紅寶石、白色琺瑯、鑽石。圖／梵克雅寶提供
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Torque rubis手鐲，白K金與鉑金鑲嵌紅寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Torque rubis手鐲，白K金與鉑金鑲嵌紅寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
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Amara可轉換式戒指，白K金鑲嵌4.01克拉的枕形切割紅寶石與鑽石。圖／梵克雅...
Amara可轉換式戒指，白K金鑲嵌4.01克拉的枕形切割紅寶石與鑽石。圖／梵克雅寶提供
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Azalée dOrient戒指，白K金與玫瑰金鑲嵌3.58克拉的枕型切割紅寶石...
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