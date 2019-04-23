行家必收的紅寶石！梵克雅寶高級珠寶展全球首發澎湃登台

2019-04-23 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



質量均優的紅寶石往往比鑽石還罕見，是每位珠寶藏家心目中的「聖杯」。繼三月份於紅寶石的世界首都曼谷全球發表後，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）將「Treasure of Rubies」高級珠寶展帶來台灣，4月 24日起至4月26日止於台北文創會所14樓展出，為此系列世界巡展的首站，共有135件頂級珠寶的精彩創作，透過包括隱密式鑲嵌、可轉換工藝、不對稱設計等標誌性工藝，演繹受到印度文化以及高級時裝設計啟發的華麗設計 。同時還有首次來台的32件Heritage典藏系列骨董之作，亦可作為歷代美學對照，為是次鑑賞創時的一大樂趣。

最高價的作品為Jardin de rubis項鍊及可拆式胸針，以夏日滿佈林地的莓果為創作靈感，鑽石環掛著串串彷彿莓果的紅寶石、白鑽及粉鑽，中央一枚18.12克拉的紅寶石主石微妙的色澤相當罕見：在白光下散發深邃的粉紅色調，在陽光下則折射出深紅色調，亦可拆做胸針單獨配戴，是薈萃梵克雅寶可轉換式珠寶及大自然主題的特色之作。另一件Priya長項鍊，可轉換成一條短項鍊及兩條手鍊單獨或一起配戴，中央鑲嵌單顆25.23克拉的雕刻紅寶石，正反兩面點綴著印度珠寶工藝常見的花卉圖案，搭配閃爍光華虹彩的珍珠和紅色剛玉，呈現白漸變紅的優雅東方格調。

而首次來台的32件Heritage典藏系列，則展出自1940年代開始梵克雅寶以紅寶石為主角的各式創作，包括多款60、70年代搭配性最高的胸針和可轉換式珠寶。與當代新作對照鑑賞，除了對於高品質紅寶石的鍾愛，更見證工藝的傳承與豐富的設計巧思。事實上，自 1906 年品牌創立開始，紅寶石便在梵克雅寶品牌的歷史上扮演舉足輕重的角色。秉持對Pierres de Caractère個性寶石的極致追求，家族傳人雅寶兄弟在1950年代至1970年代期間多次遊歷印度及遠東搜羅寶石，就對印度人稱為「寶石之王」的紅寶石特別鍾愛。