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世界閱讀日 鄭麗君推10本書走讀大稻埕

2019-04-23 17:09聯合報 記者章凱閎╱即時報導

今天是世界閱讀日，文化部長鄭麗君親選10本書帶民眾走讀大稻埕，包括作家王淑婉的「茶行的女兒」、作家李東明的「街屋視野」等，題材涵括文史、藝術、漫畫、建築，甚至是白色恐怖。

聯合國教科文組織於1995年起，將4月23日訂為「世界閱讀日」。文化部今年以「走讀台灣」為主題，與Openbook、教育部、兩部所屬館所、各地方政府、圖書館和獨立書店等620個閱讀空間合作推出100條「閱讀路徑」共同響應。邀請大家邊走邊讀，閱讀越有趣。

鄭麗君今天也分享她的第101條「私房路徑」：10本書走讀大稻埕，題材從文學、漫畫、建築、藝術、茶葉、歷史、文化保存以及白色恐怖等，帶領民眾體驗大稻埕的多種面向。

鄭麗君也說，無論是讀完再走、走了才讀，甚至邊走邊讀，都歡迎大家加入我們的世界閱讀日走讀行列，讓閱讀從生活周遭開始。

鄭麗君分享「10本書走讀大稻埕」，書單如下：

一、「茶行的女兒」（王淑婉，馬可孛羅，2019）

二、「街屋視野」（李東明，帕斯頓，2019）

三、「台北城市散步」（台北城市散步，奇異果文創，2017）

四、「奔跑的母親」（郭松棻，麥田，2002）

五、「叛民城市：臺北暗黑旅誌」（王志弘編，公共冊所，2015）

六、「台北老街」（莊永明，時報文化，2012）

七、「異人茶跡三：艋舺租屋騷動」（張季雅，蓋亞，2019）

八、「曹俊彥回大稻埕」（曹俊彥，玉山社，2017）

九、「紫色大稻埕」（謝里法，藝術家，2009）

十、「臺北歷史地圖散步」（中研院數位文化中心，台灣東販，2016）

文化部長鄭麗君出席2019世界閱讀日「走讀台灣動次動」活動。（圖截自鄭麗君臉書）
文化部長鄭麗君出席2019世界閱讀日「走讀台灣動次動」活動。（圖截自鄭麗君臉書）
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大稻埕鄭麗君世界閱讀日

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