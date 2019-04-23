1969藍天飯店啓動親近藝術 舉辦首場可觸碰藝術創作展

2019-04-23 17:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



台中1969藍天飯店繼去年成為新型態旅宿藝廊典範後，再次跨界引領生活美學，今(23)日推出「綻放藍天張家銘藝術特展」，飯店內特別打造專屬的迷人空間，重新詮釋藝術日常，並號召民眾「藝」起樂在旅居。

今天的開展典禮，張家銘特別化身超級導覽員，並親自現場創作《綻放藍天花系列No.20》，完成後由1969藍天飯店代表人共同懸掛於展牆，用「畫」和與會來賓零距離互動，傳遞「即畫即展」親近藝術的策展核心。

澄逸行銷策展人賴盈良表示，「綻放藍天張家銘藝術特展」以藝術生活化為意象、博物館概念為出發，藉由多元媒材作品留住藝術的百態及其豐富色彩，為飯店注入新活力。

不同於以往，藝術創作只可遠觀不可觸碰的規範，此次展覽打破此定律，帶領民眾親近藝術的本質，共赴視覺及觸覺饗宴，實踐人人都是藝術創作詮釋者的體驗。

陳炫良強調，這是一場完整展現藝術品生命力的表現，藉由《花》的姿態、《雕刻》的線條、《蜜蜂》令人省思的深遠意義，傳達作品與欣賞者目光交會所產生的心靈共鳴，展期至8月底。

此外，在母親節前夕，1969藍天飯店也推出免費版畫拓印DIY體驗，由張家銘親自創作拓印的媒材，並示範帶領民眾動手做卡片送給媽媽，傳遞愛與幸福，延伸藝術生命力。

畢業於名古屋藝術大學的張家銘，去年參加匈牙利Tatabanya第16屆雕刻創作營與Tatabanya美術館個展後，再受邀參加美國波士頓當代藝術中心駐村藝術家參與石雕創作營，並於該機構的《YU Museum》策劃舉辦《花與石頭-張家銘個展》，深獲好評。