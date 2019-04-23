韓流女神「潤娥」站台樂事 理想型最愛都會雅痞男

2019-04-23 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



零食品牌樂事先前推出「辣系列洋芋片」廣受好評，今日更邀來韓流女神潤娥來台代言，記者會剛開始就以高科技浮空投影技術，虛擬潤娥率先登場大秀熱舞，令粉絲大飽眼福。

中文極佳的潤娥現場展現語言天賦，大讚樂事「辣系列洋芋片」小、中、大辣，「揪ㄏㄧㄤ欸」、「揪涮嘴欸」、「揪賀呷欸」，逗得粉絲呵呵大笑。主持人黃子佼呼應麻辣主題，現場進行快問快答，暢談最想喂誰吃樂事辣口味洋芋片，最想與哪位台灣男藝人合作？潤娥笑著回答，「那一定是黃子佼！」；緊接著被問到喜歡大、中、小辣哪種理想型，黃子佼補充，大辣指的是霸道又溫柔的總裁，中辣為鹹香帶辣的都會雅痞男，小辣則是像初戀男友般的酸甜滋味，潤娥分享，中辣的雅痞男是她的最愛，俏皮回答搭配流利中文，讓主持人稱讚連連。

潤娥進一步分享，為了與粉絲近距離接觸，打造全新「樂事AR辣舞體驗」快閃活動，結合高科技浮空投影與AR技術，透過特製網紗，讓潤娥原影重現;兩場活動分別於4月25日至28日在台北Att 4 Fun Zara Home前廣場，5月4日至5日於台中草悟道廣場AB區，想與潤娥同框共舞的粉絲，別忘了預先上網報名。