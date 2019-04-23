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W飯店吃到飽推「台泰下廚」 23日快閃打卡享半價

2019-04-23 15:30聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

泰國潑水節才剛結束，但還感到意猶未盡，台北W飯店推出「Mr. Tai Thai台泰下廚」活動，即日起到5月12日間，除了可以吃到一系列曼谷街頭小食外，還能參加抽獎活動，有機會抽中曼谷W酒店免費住宿券以及the kitchen table餐券等多項豐富好禮。此外，今（4/23）日當天午晚餐時段參與拍照打卡活動，還可享有半價優惠，不含服務費600元有找。

台北W飯店the kitchen table西餐廳即日起至5月12日間推出「Mr. Tai Thai 台泰下廚」泰國美食活動，來自泰國南方的曼谷W主廚TITIKORN CHUN-ORN，相當擅長用香料入菜，這次來台帶來40多道經典泰式料理，像是必嘗料理則有泰式雞肉炒粿條、椰香柚子烤鮮蝦、泰式酸辣海鮮湯等，並且結合南方口味特色「多一點酸辣、少一點甜」，讓饕客可以品嘗不一樣的泰國美食滋味。

台北W飯店表示，周二到周四的肉遇之夜加碼推出泰式烤雞搭泰式沾醬、泰式烤豬肩胛等，周五到日海鮮之夜則有酥炸香料鱸魚搭青芒果沙拉、辣味黃咖哩蟹等菜色。此外，活動期間用餐，每組訂位可以獲得抽獎券1張，有機會抽中免費住宿券或餐券。另4月23日當天午晚餐舉行拍照打卡活動，參與可享有半價優惠，像是午餐1,180元，半價就是590元、晚餐1,680元則是可享半價840元優惠，服務費另計。

台北W飯店推出「Mr. Tai Thai台泰下廚」活動。圖／台北W飯店提供
台北W飯店推出「Mr. Tai Thai台泰下廚」活動。圖／台北W飯店提供
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活動期間每組訂位可拿到抽獎券，有機會抽中餐券或住宿券。圖／台北W飯店提供
活動期間每組訂位可拿到抽獎券，有機會抽中餐券或住宿券。圖／台北W飯店提供
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泰國曼谷W飯店

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