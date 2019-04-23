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影／台師大多媒體劇場「水・彩」 藝術、生態完美交融

2019-04-23 15:27聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

因製作、演出「水・彩」生態多媒體劇場而接連喜獲海內外巡演邀約的台灣師範大學表演所再傳捷報。台達電子關聯企業Digital Projection將全力支援超高階投影，讓表演所的「水・彩」嘉義巡演，以及諾貝爾文學獎得主高行健作品「獨白」的全球首演，讓藝術與生態得以交融的更美。

台師大表演所所長夏學理表示，感恩貴人牽線相助，日前有緣拜會台達電子。在兩個小時的交流中，除親眼目睹了全球首部，以最先進8K技術呈現的超高畫質環境紀錄片「水起・台灣」、探討了8K投影的創意與加值應用外，也因為「水・彩」的「地球只有一個，生態必須永續」的理念，與長期關注「節能環保愛地球」的台達電子一致，而喜獲台達電子同意全力支援表演所的演出，使表演所的作品呈現，可以達到更專業、超頂級的投影效果。

「獨白」的導演、台師大表演所教授梁志民說，即將在5月2日至5日於台師大知音劇場連演5場的高行健作品－「獨白」全球首演，是由世界舞美影像設計金獎得主王奕盛擔任影像設計。這次在夏學理所長的奔走下，表演所喜獲台達電子全力支援超高階投影，必將能更深刻地描繪，穿梭於歲月與角色間的人生「獨白」。

夏學理指出，台達電子將由其關聯企業Digital Projection全力支援超高階投影。Digital Projection不但曾兩次榮獲由美國電視藝術與科學學會頒發的艾美「傑出工程技術開發成就獎」，而且Digital Projection也是迄今為止，唯一連續兩次獲得該獎項的投影機生產商。

夏學理說，4月27日（六）在嘉義縣表演藝術中心的「水・彩」，以及5月2日至5日在台師大知音劇場的「獨白」，都將因為Digital Projection的義助而如虎添翼、精彩可期。

「水・彩」4月27日（六）在嘉義縣表演藝術中心演出。
「水・彩」4月27日（六）在嘉義縣表演藝術中心演出。
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台師大劇場高行健

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