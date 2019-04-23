4月26日台中國際旅展開跑 馬來西亞行程下殺9,900元起
馬來西亞擁有各種不同玩法，不管是親子旅遊、閨蜜出遊、孝親之旅，甚至員工旅行，都能創造屬於自己的獨家記憶。2019台中國際旅展，馬來西亞行程下殺9,900元起，想把握夏日出遊時光，不妨鎖定4月26日至4月29日台中國際旅展期間，到馬來西亞海島天堂放假去。
每當夏日季節、陽光撒落之際，到馬來西亞，除了必訪經典世界遺產古城「馬六甲」進行文化巡禮外，更是不能錯過沙巴東姑阿都拉曼國家公園的碧海風光。島嶼周圍環繞著珊瑚礁層及沙洲，其清澈潔淨的湛藍海域，是浮潛的最佳地點之一，繽紛的海底珊瑚世界與細緻嫩白的沙灘，成為海島度假勝地之一，更吸引著各國旅客與潛水愛好者一窺究竟。
喜愛海島旅行的遊客，蘭卡威將是馬來西亞海島之旅的好選擇！孕婦島、濕米島、以及水晶島，是蘭卡威跳島遊的重頭戲，三座島嶼各有自己獨特的風光，漫步在孕婦島步道上，欣賞其天然與熱帶雨林的豐富生態；濕米島和水晶島的海水皆十分透澈、沙灘柔軟，無論是游泳、浮潛，或是赤腳漫步於沙灘，皆能感受到回歸自然的舒適與暢快。
若打算從陸上觀光暢玩馬來西亞，馬六甲獨特的三輪車遊古城，引領遊客走過荷蘭紅屋、聖方濟教堂、三寶廟等，彷彿快速穿梭歷史時光中。來到水上粉紅清真寺、國油雙峰塔，以及記錄著吉隆坡發展故事的城市規劃展覽館，認識豐富多元的馬來西亞。最後，入住座落於波德申海域獨一無二的大紅花海上泳池Villa，遠離喧囂，享受最奢華的旅途時光。
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