4月26日台中國際旅展開跑 馬來西亞行程下殺9,900元起

2019-04-23 15:03 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



馬來西亞擁有各種不同玩法，不管是親子旅遊、閨蜜出遊、孝親之旅，甚至員工旅行，都能創造屬於自己的獨家記憶。2019台中國際旅展，馬來西亞行程下殺9,900元起，想把握夏日出遊時光，不妨鎖定4月26日至4月29日台中國際旅展期間，到馬來西亞海島天堂放假去。

每當夏日季節、陽光撒落之際，到馬來西亞，除了必訪經典世界遺產古城「馬六甲」進行文化巡禮外，更是不能錯過沙巴東姑阿都拉曼國家公園的碧海風光。島嶼周圍環繞著珊瑚礁層及沙洲，其清澈潔淨的湛藍海域，是浮潛的最佳地點之一，繽紛的海底珊瑚世界與細緻嫩白的沙灘，成為海島度假勝地之一，更吸引著各國旅客與潛水愛好者一窺究竟。

喜愛海島旅行的遊客，蘭卡威將是馬來西亞海島之旅的好選擇！孕婦島、濕米島、以及水晶島，是蘭卡威跳島遊的重頭戲，三座島嶼各有自己獨特的風光，漫步在孕婦島步道上，欣賞其天然與熱帶雨林的豐富生態；濕米島和水晶島的海水皆十分透澈、沙灘柔軟，無論是游泳、浮潛，或是赤腳漫步於沙灘，皆能感受到回歸自然的舒適與暢快。