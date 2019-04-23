昆凌真是最正的「恐龍妹」 張張照片都是俏麗活潑學生樣

2019-04-23 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



COACH的Rexy已經成了可愛標誌，每一季都會變換嶄新姿態，出現在服裝、包款、配件上，品牌好友昆凌日前在機場時尚就選用了一個Rexy早秋系列的最新包款，搭襯一身丹寧造型，青春亮麗。

近幾季COACH在美式經典、街頭風潮之間變換，不羈性感，深獲昆凌喜愛，除了Rexy新包款之外，她還選穿了Rexy帽T，是相當時髦的墨綠色。而昆凌的自創品牌JENDES也有THURSDAY印花T恤，以#TBT（Throwback Thursday，懷舊星期四）為主題，用恐龍圖樣做水洗仿舊設計，昆凌拍了多張俏皮、搞笑的照片，樂當超級可愛的「恐龍妹」。