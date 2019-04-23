昆凌真是最正的「恐龍妹」 張張照片都是俏麗活潑學生樣
COACH的Rexy已經成了可愛標誌，每一季都會變換嶄新姿態，出現在服裝、包款、配件上，品牌好友昆凌日前在機場時尚就選用了一個Rexy早秋系列的最新包款，搭襯一身丹寧造型，青春亮麗。
近幾季COACH在美式經典、街頭風潮之間變換，不羈性感，深獲昆凌喜愛，除了Rexy新包款之外，她還選穿了Rexy帽T，是相當時髦的墨綠色。而昆凌的自創品牌JENDES也有THURSDAY印花T恤，以#TBT（Throwback Thursday，懷舊星期四）為主題，用恐龍圖樣做水洗仿舊設計，昆凌拍了多張俏皮、搞笑的照片，樂當超級可愛的「恐龍妹」。
昆凌選用的COACH包款來自2019早秋系列，當季也是復古的呼應七○年代的搖滾風格，優雅但狂野，因此有誇張的印花洋裝、手帕式的百衲裙襬，或是麂皮夾克；此外，品牌也在早秋首次和大陸當代新銳藝術家合作，以Rexy恐龍為主題發揮，重新構思、顛覆既有樣貌，包括雕塑家隋建國的T-Rex暴龍雕塑攝影，處理為失真的相片再印製於服飾配件；音樂團體Yeti Out將Rexy和他們的經典圓臉塗鴉結合；水墨畫、跨媒體藝術家朱敬一用水墨畫重新演繹Rexy；平面設計師、藝術家廣煜，則是將Rexy的牙齒轉化為手繪塗鴉的咆哮圖騰，為Rexy帶來多種變身後的新花樣。
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