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衝春水堂吃隱藏版「麻辣茶膳鍋」、「珍奶鍋」 驚覺只有這裡賣

2019-04-23 13:39聯合報 記者柯意如╱即時報導

台中知名連鎖茶餐廳「春水堂」，隱藏版「麻辣茶膳鍋」、「珍珠奶茶鍋」大公開！而且只有「這裡」才有賣。

網友在PTT發文表示，有天突然想吃火鍋，點餐時發現「不是每間春水堂都有」，發問大家「有吃過春水堂火鍋嗎？」。但回文粉絲更驚訝表示：「第一次知道春水堂有賣火鍋」。而吃過隱藏版菜單「珍珠奶茶鍋」的網友，則稱讚「珍奶鍋好吃」、類似牛奶鍋湯底的風味，引起網路熱烈討論。

隱藏版菜單「珍珠奶茶鍋」。圖／春水堂提供
隱藏版菜單「珍珠奶茶鍋」。圖／春水堂提供
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小編詢問過「春水堂」，這兩款討論度很高的隱藏版「麻辣茶膳鍋」、「珍珠奶茶鍋」哪裡可以吃到？春水堂表示，目前只有台中「中科永福店」、「豐原店」，且採限定販售方式，為避免撲空，建議出發前可洽相關分店詢問。

「珍珠奶茶鍋」的配料包括：手打魚漿、肉片、蔬菜、加上珍珠。高湯搭配茶葉組合，真正「以茶入鍋」因此湯頭帶有茶香，濃郁牛奶鍋風味，也獲得不少IG網友稱讚。「麻辣茶膳鍋」則是用數十種香料及藥材製成的麻辣醬，加進大骨湯中熬煮，並以潽洱茶入味，茶香湯頭溫醇回甘。

隱藏版菜單「麻辣茶膳鍋」。圖／春水堂提供
隱藏版菜單「麻辣茶膳鍋」。圖／春水堂提供
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另外，春水堂其他限定販售的商品，也是只有某些店才有賣，不藏私一起提供給大家。如餡料爆漿的這款「App餅」（台中春水堂市政店限定販售），有珍珠抹茶紅豆卡士達、韓式泡菜燒肉、厚起司洋芋培根，其中厚起司口味，是由洋芋泥包入豐滿培根燻雞灑上黑胡椒，濃厚馬札瑞拉起司會牽絲爆漿，起司控看到很難不下手。

春水堂台中市政店限定販售「App餅」。圖／春水堂提供
春水堂台中市政店限定販售「App餅」。圖／春水堂提供
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還有美味的「珍珠奶茶霜淇淋」，有貴妃紅茶跟鐵觀音兩種口味，是在春水堂的環球中和店限定販售，搭配招牌Q珍珠，夏天來一杯正當時喔！

春水堂環球中和店限定販售「珍珠奶茶霜淇淋」。圖／春水堂提供
春水堂環球中和店限定販售「珍珠奶茶霜淇淋」。圖／春水堂提供
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奶茶火鍋

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