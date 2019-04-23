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GU進軍台中開200坪大型路面店 插畫家馬來貘聯名商品獨家首賣

2019-04-23 13:01聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

日本快速時尚GU加速在台展店，今年已陸續於新北板橋、台北南港及高雄開新據點，緊接著將於5月進軍台中崇德商圈，開設GU「海外市場首間路面店」，為了迎接開幕，品牌也首度與台灣在地人氣插畫家馬來貘及小學課本的逆襲合推商品，可望掀起一股粉絲搶熱潮！

登台已邁入第5年的GU，今年上半年一口氣要開出4家店，繼3月從板橋大遠百店打頭陣開始，陸續已在Citylink南港店、高雄大遠百等地開出新店，即將於5月10日開幕的台中崇德路店，更是GU海外市場首家大型的路面店型。

GU表示，台中北屯區因洲際棒球場開發、74號快速道路通車，以及捷運綠線即將通車等利多消息加持下，外來人口持續湧入，成為台中人口最多的地區。位處崇德、文心兩大交通幹道交匯的崇德商圈，將成為台中最具指標的商圈之一。

GU台中崇德路店打造200坪的購物空間，更瞄準家庭客層需求，擴大「女裝區」與「童裝區」，同時，為了迎接5月10日正式開幕，特別與台灣在地知名插畫家Cherng(馬來貘)及畫龜畫(小學課本的逆襲)合作推出聯名T恤與托特包，這也是GU跟台灣插畫家首度合作的聯名商品。

GU與台灣插畫家畫龜畫筆下的「小學課本的逆襲」推出多款聯名T恤。圖／GU提供
GU與台灣插畫家畫龜畫筆下的「小學課本的逆襲」推出多款聯名T恤。圖／GU提供
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GU台中崇德路店是品牌海外市場首家大型的路面店型。圖／GU提供
GU台中崇德路店是品牌海外市場首家大型的路面店型。圖／GU提供
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GU與台灣插畫家Cherng(馬來貘)合作推出獨家聯名T恤。圖／GU提供
GU與台灣插畫家Cherng(馬來貘)合作推出獨家聯名T恤。圖／GU提供
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GU與台灣插畫家Cherng(馬來貘)合作推出獨家聯名T恤。圖／GU提供
GU與台灣插畫家Cherng(馬來貘)合作推出獨家聯名T恤。圖／GU提供
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GU與台灣插畫家Cherng(馬來貘)合作推出獨家聯名托特包。圖／GU提供
GU與台灣插畫家Cherng(馬來貘)合作推出獨家聯名托特包。圖／GU提供
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插畫家新北捷運

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